Біляші в духовці: рецепт від відомої ташкентської кулінарки Іроди Мукімової
Домашні біляші рум'яні та ароматні. Приготуйте їх для своїх рідних — і вони з вдячністю згадуватимуть цей кулінарний подарунок. Рецептом біляшів у духовці з «ФАКТАМИ» поділилася відомий ташкентський кулінар Ірода Мукімова.
- Біляші, приготовлені в духовці, — це дуже смачно, — каже Ірода Мукімова. — А рецепт нескладний.
Біляші в духовці
Для тіста:
- Борошно пшеничне — 450 г;
- Вода тепла — 250 мл;
- Молоко тепле — 250 мл;
- Дріжджі сухі — 7 г;
- Цукор — 1 ч. ложка;
- Сіль — 1 ч. ложка;
- Яйце — 1 шт.;
- Масло вершкове розтоплене — 100 г.
Для начинки:
- Баранина — 500 г;
- Картопля — 2 шт.;
- Цибуля ріпчаста — 1−2 шт. (за смаком);
- Сіль за смаком;
- Перець чорний мелений — за смаком;
- Зіра — 1 ч. ложка.
Для змащування тіста:
- Жовток — 1 шт.
У миску наливаємо теплу воду та молоко, додаємо цукор, дріжджі та яйце. Перемішуємо. Просіюємо борошно (400 г), додаємо сіль. Перемішуємо спочатку ложкою. Борошно вмішали — додаємо розтоплене вершкове масло. Додаємо ще борошна (50 г) за необхідності і замішуємо тісто руками. Тісто м'яке, не липне до рук.
Посудину для тіста змащуємо олією, викладаємо тісто, накриваємо плівкою і ставимо в тепле місце приблизно на 1 годину для підйому. Готуємо начинку. Дрібно ріжемо м'ясо і цибулю (цибулю можна подрібнити блендером), додаємо сіль, мелений перець. Картоплю ріжемо дрібними кубиками. Все добре перемішуємо. Щоб фарш був соковитішим, можна додати в нього трохи холодної води (30−50 мл). М'ясну начинку накриваємо плівкою і прибираємо в холодильник, доки підходить тісто.
Тісто обминаємо. На присипаному борошном столі ділимо тісто на рівні частини. Кожен шматочок тіста заокруглюємо. Накриваємо плівкою, залишаємо хвилин на 10−15. Присипаючи стіл і тісто борошном, розкачуємо кожну кульку тіста в кружок. На середину викладаємо начинку. Краї тіста піднімаємо догори і защипуємо по колу, залишаючи в середині дірочку. Деко змащуємо олією і викладаємо. Для рум'яності змащуємо жовтком. Випікаємо в духовці, попередньо розігрітій до 180 °C, приблизно 40 хвилин. Смачного!
Фото з альбому Іроди Мукімової43
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter