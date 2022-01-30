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Біляші в духовці: рецепт від відомої ташкентської кулінарки Іроди Мукімової

13:10 30 січня 2022
біляші

Домашні біляші рум'яні та ароматні. Приготуйте їх для своїх рідних — і вони з вдячністю згадуватимуть цей кулінарний подарунок. Рецептом біляшів у духовці з «ФАКТАМИ» поділилася відомий ташкентський кулінар Ірода Мукімова.

- Біляші, приготовлені в духовці, — це дуже смачно, — каже Ірода Мукімова. — А рецепт нескладний.

Біляші в духовці

Для тіста:

  • Борошно пшеничне — 450 г;
  • Вода тепла — 250 мл;
  • Молоко тепле — 250 мл;
  • Дріжджі сухі — 7 г;
  • Цукор — 1 ч. ложка;
  • Сіль — 1 ч. ложка;
  • Яйце — 1 шт.;
  • Масло вершкове розтоплене — 100 г.

Для начинки:

  • Баранина — 500 г;
  • Картопля — 2 шт.;
  • Цибуля ріпчаста — 1−2 шт. (за смаком);
  • Сіль за смаком;
  • Перець чорний мелений — за смаком;
  • Зіра — 1 ч. ложка.

Для змащування тіста:

  • Жовток — 1 шт.

У миску наливаємо теплу воду та молоко, додаємо цукор, дріжджі та яйце. Перемішуємо. Просіюємо борошно (400 г), додаємо сіль. Перемішуємо спочатку ложкою. Борошно вмішали — додаємо розтоплене вершкове масло. Додаємо ще борошна (50 г) за необхідності і замішуємо тісто руками. Тісто м'яке, не липне до рук.

Посудину для тіста змащуємо олією, викладаємо тісто, накриваємо плівкою і ставимо в тепле місце приблизно на 1 годину для підйому. Готуємо начинку. Дрібно ріжемо м'ясо і цибулю (цибулю можна подрібнити блендером), додаємо сіль, мелений перець. Картоплю ріжемо дрібними кубиками. Все добре перемішуємо. Щоб фарш був соковитішим, можна додати в нього трохи холодної води (30−50 мл). М'ясну начинку накриваємо плівкою і прибираємо в холодильник, доки підходить тісто.

Тісто обминаємо. На присипаному борошном столі ділимо тісто на рівні частини. Кожен шматочок тіста заокруглюємо. Накриваємо плівкою, залишаємо хвилин на 10−15. Присипаючи стіл і тісто борошном, розкачуємо кожну кульку тіста в кружок. На середину викладаємо начинку. Краї тіста піднімаємо догори і защипуємо по колу, залишаючи в середині дірочку. Деко змащуємо олією і викладаємо. Для рум'яності змащуємо жовтком. Випікаємо в духовці, попередньо розігрітій до 180 °C, приблизно 40 хвилин. Смачного!

Фото з альбому Іроди Мукімової

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