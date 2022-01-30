Біляші в духовці: рецепт від відомої ташкентської кулінарки Іроди Мукімової

Домашні біляші рум'яні та ароматні. Приготуйте їх для своїх рідних — і вони з вдячністю згадуватимуть цей кулінарний подарунок. Рецептом біляшів у духовці з «ФАКТАМИ» поділилася відомий ташкентський кулінар Ірода Мукімова.

- Біляші, приготовлені в духовці, — це дуже смачно, — каже Ірода Мукімова. — А рецепт нескладний.

Біляші в духовці Для тіста: Борошно пшеничне — 450 г;

Вода тепла — 250 мл;

Молоко тепле — 250 мл;

Дріжджі сухі — 7 г;

Цукор — 1 ч. ложка;

Сіль — 1 ч. ложка;

Яйце — 1 шт.;

Масло вершкове розтоплене — 100 г. Для начинки: Баранина — 500 г;

Картопля — 2 шт.;

Цибуля ріпчаста — 1−2 шт. (за смаком);

Сіль за смаком;

Перець чорний мелений — за смаком;

Зіра — 1 ч. ложка. Для змащування тіста: Жовток — 1 шт. У миску наливаємо теплу воду та молоко, додаємо цукор, дріжджі та яйце. Перемішуємо. Просіюємо борошно (400 г), додаємо сіль. Перемішуємо спочатку ложкою. Борошно вмішали — додаємо розтоплене вершкове масло. Додаємо ще борошна (50 г) за необхідності і замішуємо тісто руками. Тісто м'яке, не липне до рук. Посудину для тіста змащуємо олією, викладаємо тісто, накриваємо плівкою і ставимо в тепле місце приблизно на 1 годину для підйому. Готуємо начинку. Дрібно ріжемо м'ясо і цибулю (цибулю можна подрібнити блендером), додаємо сіль, мелений перець. Картоплю ріжемо дрібними кубиками. Все добре перемішуємо. Щоб фарш був соковитішим, можна додати в нього трохи холодної води (30−50 мл). М'ясну начинку накриваємо плівкою і прибираємо в холодильник, доки підходить тісто. Тісто обминаємо. На присипаному борошном столі ділимо тісто на рівні частини. Кожен шматочок тіста заокруглюємо. Накриваємо плівкою, залишаємо хвилин на 10−15. Присипаючи стіл і тісто борошном, розкачуємо кожну кульку тіста в кружок. На середину викладаємо начинку. Краї тіста піднімаємо догори і защипуємо по колу, залишаючи в середині дірочку. Деко змащуємо олією і викладаємо. Для рум'яності змащуємо жовтком. Випікаємо в духовці, попередньо розігрітій до 180 °C, приблизно 40 хвилин. Смачного!

Фото з альбому Іроди Мукімової

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