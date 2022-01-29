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Улюблена паста дочки: рецепт оракетте з тунцем та броколі від переможця «МастерШефа»

22:50 29 січня 2022
паста

Шеф-кухар Євген Грибеник, переможець «МайстерШеф. Професіонали», запропонував приготувати всім порадувати себе італійською кухнею та приготувати справжню апулійську пасту оракетте з тунцем та броколі. В Instagram Грибеник розповів, що це улюблена паста його доньки.

В оригінальному рецепті використовується паста оракетте (вушка), дуже популярна на півдні Італії.

Паста оракетте з тунцем і броколі

  • Оракетте — 300−400 г;
  • Тунець консервований — 1 банка;
  • Броколі — 250 г;
  • Часник — 2−3 зубчики;
  • Анчоуси;
  • Сіль;
  • Перець чилі;
  • Чорний перець;
  • Рибний бульйон;
  • Пармезан.

Відварити у солоній воді оракетте. На оливковій олії обсмажити анчоуси, додати часник. Обсмажений часник прибрати, додати брокколі, тунець, бульйон, перець чилі. Додати відварені оракетте, посолити, поперчити, посипати пармезаном.

Нагадаємо, з інших страв італійської кухні Грибеник рекомендує приготувати солодкий перець у медово-бальзамічному маринаді з розмарином.

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