Улюблена паста дочки: рецепт оракетте з тунцем та броколі від переможця «МастерШефа»

Шеф-кухар Євген Грибеник, переможець «МайстерШеф. Професіонали», запропонував приготувати всім порадувати себе італійською кухнею та приготувати справжню апулійську пасту оракетте з тунцем та броколі. В Instagram Грибеник розповів, що це улюблена паста його доньки.

В оригінальному рецепті використовується паста оракетте (вушка), дуже популярна на півдні Італії.

Паста оракетте з тунцем і броколі Оракетте — 300−400 г;

Тунець консервований — 1 банка;

Броколі — 250 г;

Часник — 2−3 зубчики;

Анчоуси;

Сіль;

Перець чилі;

Чорний перець;

Рибний бульйон;

Пармезан. Відварити у солоній воді оракетте. На оливковій олії обсмажити анчоуси, додати часник. Обсмажений часник прибрати, додати брокколі, тунець, бульйон, перець чилі. Додати відварені оракетте, посолити, поперчити, посипати пармезаном.

Нагадаємо, з інших страв італійської кухні Грибеник рекомендує приготувати солодкий перець у медово-бальзамічному маринаді з розмарином.

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