Улюблена паста дочки: рецепт оракетте з тунцем та броколі від переможця «МастерШефа»
Шеф-кухар Євген Грибеник, переможець «МайстерШеф. Професіонали», запропонував приготувати всім порадувати себе італійською кухнею та приготувати справжню апулійську пасту оракетте з тунцем та броколі. В Instagram Грибеник розповів, що це улюблена паста його доньки.
В оригінальному рецепті використовується паста оракетте (вушка), дуже популярна на півдні Італії.
Паста оракетте з тунцем і броколі
- Оракетте — 300−400 г;
- Тунець консервований — 1 банка;
- Броколі — 250 г;
- Часник — 2−3 зубчики;
- Анчоуси;
- Сіль;
- Перець чилі;
- Чорний перець;
- Рибний бульйон;
- Пармезан.
Відварити у солоній воді оракетте. На оливковій олії обсмажити анчоуси, додати часник. Обсмажений часник прибрати, додати брокколі, тунець, бульйон, перець чилі. Додати відварені оракетте, посолити, поперчити, посипати пармезаном.
Нагадаємо, з інших страв італійської кухні Грибеник рекомендує приготувати солодкий перець у медово-бальзамічному маринаді з розмарином.130
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