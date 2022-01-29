Справжня знахідка для господині: рецепт картоплі, запеченої у часниково-сирному соусі

Картопля постійно присутня в українській кухні. Вона входить до складу багатьох перших страв, салатів, один з найулюбленіших гарнірів. Кожна господиня готує гарнір з картоплі за своїми рецептами.

Кулінари Telegram-каналу «Смачно поїмо» розповіли, як запекти картоплю у часниково-сирному соусі.

«Ця картопля — справжня знахідка! Найкращий гарнір», — вважають кулінари.

Картопля, запечена у часниково-сирному соусі Продукти картопля — 6 шт.

сметана — 2 ст. л.

сир — 100 гр

кріп

часник — 2−3 зуб.

сіль

вершкове масло — 50 гр. Приготування

Сир натерти на тертці, масло потримати при кімнатній температурі та розім'яти виделкою, видавити часник, сметану, зелень, сіль до смаку й добре перемішати. Картоплю відварити у шкірці, остудити, очистити, порізати навпіл й підсолити. Намазати картоплю начинкою та розкласти на лист на пергаментний папір й запікати у духовці 15 хвилин при 180° до золотистої скоринки.

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