Справжня знахідка для господині: рецепт картоплі, запеченої у часниково-сирному соусі
Картопля постійно присутня в українській кухні. Вона входить до складу багатьох перших страв, салатів, один з найулюбленіших гарнірів. Кожна господиня готує гарнір з картоплі за своїми рецептами.
Кулінари Telegram-каналу «Смачно поїмо» розповіли, як запекти картоплю у часниково-сирному соусі.
«Ця картопля — справжня знахідка! Найкращий гарнір», — вважають кулінари.
Картопля, запечена у часниково-сирному соусі
Продукти
картопля — 6 шт.
сметана — 2 ст. л.
сир — 100 гр
кріп
часник — 2−3 зуб.
сіль
вершкове масло — 50 гр.
Приготування
Сир натерти на тертці, масло потримати при кімнатній температурі та розім'яти виделкою, видавити часник, сметану, зелень, сіль до смаку й добре перемішати.
Картоплю відварити у шкірці, остудити, очистити, порізати навпіл й підсолити.
Намазати картоплю начинкою та розкласти на лист на пергаментний папір й запікати у духовці 15 хвилин при 180° до золотистої скоринки.
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