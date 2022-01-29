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Справжня знахідка для господині: рецепт картоплі, запеченої у часниково-сирному соусі

11:25 29 січня 2022
картопля

Картопля постійно присутня в українській кухні. Вона входить до складу багатьох перших страв, салатів, один з найулюбленіших гарнірів. Кожна господиня готує гарнір з картоплі за своїми рецептами.

Кулінари Telegram-каналу «Смачно поїмо» розповіли, як запекти картоплю у часниково-сирному соусі.

«Ця картопля — справжня знахідка! Найкращий гарнір», — вважають кулінари.

Картопля, запечена у часниково-сирному соусі

Продукти

картопля — 6 шт.
сметана — 2 ст. л.
сир — 100 гр
кріп
часник — 2−3 зуб.
сіль
вершкове масло — 50 гр.

Приготування
Сир натерти на тертці, масло потримати при кімнатній температурі та розім'яти виделкою, видавити часник, сметану, зелень, сіль до смаку й добре перемішати.

Картоплю відварити у шкірці, остудити, очистити, порізати навпіл й підсолити.

Намазати картоплю начинкою та розкласти на лист на пергаментний папір й запікати у духовці 15 хвилин при 180° до золотистої скоринки.

Нагадаємо, кулінарна блогерка Людмила Борщ запропонувала рецепт смачних пиріжків з картоплею на кефірі.

«ФАКТИ» розповідали, як на кефірі приготувати повітряні пончики.

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