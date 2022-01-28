Шикарний тортик за годину: покроковий рецепт приготування медовика

Існує маса рецептів популярного медовика, який деякі пропонують готувати з шоколадом та карамельним кремом.

Втім, не менш смачним буде і торт, приготовлений без різних добавок, за винятком хіба що ванільного цукру. Рецептом такого торту «Медовик» діляться автори ресурсу «Прості рецепти» .

Інгредієнти: Для коржів: 2 яйця;

100 г розм'якшеного вершкового масла;

150 г цукру;

2 ст. л. меду;

1 ч. л. з гіркою розпушувача;

420 г борошна. Для крему: 2 склянки сметани;

1 склянка цукру;

2 ч. л. ванільного цукру. Приготування: Масло збити з цукром та медом. Не зупиняючися, додати яйця по одному.

Додати змішане борошно з розпушувачем і замісити м'яке пластичне тісто.

Розкотати частини тіста у пласти, розмір яких трохи більший, ніж тарілка, яку використовуватимуть для обрізки коржів.

Випікати коржі у розігрітій до 200 градусів духовці до золотавого кольору (приблизно по 5−6 хвилин на корж). Обрізати за розміром тарілки.

Сметану збити з цукром до повного його розчинення.

Змастити кремом кожен корж.

Обрізки подрібнити та посипати торт. Дати йому просочитися.

Раніше фуд-блогерка Лілія Цвіт поділилася рецептом святкового медового торта «Вупі пай».

Фото «Прості рецепти»

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