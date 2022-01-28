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Книга рецептів

Шикарний тортик за годину: покроковий рецепт приготування медовика

4:44 29 січня 2022
Медовик

Існує маса рецептів популярного медовика, який деякі пропонують готувати з шоколадом та карамельним кремом.

Втім, не менш смачним буде і торт, приготовлений без різних добавок, за винятком хіба що ванільного цукру. Рецептом такого торту «Медовик» діляться автори ресурсу «Прості рецепти» .

Інгредієнти:

Для коржів:

  • 2 яйця;
  • 100 г розм'якшеного вершкового масла;
  • 150 г цукру;
  • 2 ст. л. меду;
  • 1 ч. л. з гіркою розпушувача;
  • 420 г борошна.

Для крему:

  • 2 склянки сметани;
  • 1 склянка цукру;
  • 2 ч. л. ванільного цукру.

Приготування:

  • Масло збити з цукром та медом. Не зупиняючися, додати яйця по одному.
  • Додати змішане борошно з розпушувачем і замісити м'яке пластичне тісто.
  • Розкотати частини тіста у пласти, розмір яких трохи більший, ніж тарілка, яку використовуватимуть для обрізки коржів.
  • Випікати коржі у розігрітій до 200 градусів духовці до золотавого кольору (приблизно по 5−6 хвилин на корж). Обрізати за розміром тарілки.
  • Сметану збити з цукром до повного його розчинення.
  • Змастити кремом кожен корж.
  • Обрізки подрібнити та посипати торт. Дати йому просочитися.

Раніше фуд-блогерка Лілія Цвіт поділилася рецептом святкового медового торта «Вупі пай».

Фото «Прості рецепти»

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