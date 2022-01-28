Шикарний тортик за годину: покроковий рецепт приготування медовика
Існує маса рецептів популярного медовика, який деякі пропонують готувати з шоколадом та карамельним кремом.
Втім, не менш смачним буде і торт, приготовлений без різних добавок, за винятком хіба що ванільного цукру. Рецептом такого торту «Медовик» діляться автори ресурсу «Прості рецепти» .
Інгредієнти:
Для коржів:
- 2 яйця;
- 100 г розм'якшеного вершкового масла;
- 150 г цукру;
- 2 ст. л. меду;
- 1 ч. л. з гіркою розпушувача;
- 420 г борошна.
Для крему:
- 2 склянки сметани;
- 1 склянка цукру;
- 2 ч. л. ванільного цукру.
Приготування:
- Масло збити з цукром та медом. Не зупиняючися, додати яйця по одному.
- Додати змішане борошно з розпушувачем і замісити м'яке пластичне тісто.
- Розкотати частини тіста у пласти, розмір яких трохи більший, ніж тарілка, яку використовуватимуть для обрізки коржів.
- Випікати коржі у розігрітій до 200 градусів духовці до золотавого кольору (приблизно по 5−6 хвилин на корж). Обрізати за розміром тарілки.
- Сметану збити з цукром до повного його розчинення.
- Змастити кремом кожен корж.
- Обрізки подрібнити та посипати торт. Дати йому просочитися.
Раніше фуд-блогерка Лілія Цвіт поділилася рецептом святкового медового торта «Вупі пай».
Фото «Прості рецепти»5
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