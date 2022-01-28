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Легкий та незрівнянний сніданок від Людмили Борщ: діти щоразу просять добавку

12:23 28 січня 2022
М&#39;які сирні трубочки рецепт

Вихідні — чим не привід порадувати свою сім'ю смачним сніданком. Особливо якщо його можна приготувати буквально за 15 хвилин, і коли, за словами фуд-блогера Людмили Борщ, діти з'їдають цей сніданок ще швидше.

«Коли вдома є сир, готую цей незрівнянний сніданок із задоволенням. Скільки б я не робила цієї смакоти, дітям завжди мало, і вони просять добавки», — поділилася Людмила у своєму відео-каналі.

М'які сирні трубочки від Людмили Борщ

Інгредієнти:

  • Сир-350 р.
  • Борошно — близько 250 р.
  • Сметана — 1 ст.л.
  • Яйця — 1 шт.
  • Цукор — 2 ст.л.
  • Розпушувач — 1 ч. л.
  • Сіль-щіпка

Приготування:

  1. Покладіть сир у миску і розімніть виделкою. Якщо є крупинки — перетріть сирну масу через сито.
  2. Додайте цукор, сіль та одне яйце.
  3. Добре перемішайте отриману масу.
  4. Додайте 1 столову ложку сметани і знову все перемішайте.
  5. Додайте просіяне разом з розпушувачем борошно. Знову все перемішайте: тісто має бути м'яким, еластичним і трохи прилипати до рук.
  6. Наріжте тісто на шматки і розкотайте його в ковбаски діаметром приблизно 1 — 1,5 см.
  7. Ковбаски наріжте на смужки — довжиною приблизно 5−6 см.
  8. На розігріту сковорідку налийте олію і покладіть ковбаски. Обсмажте їх з усіх боків до готовності — на середньому вогні.
  9. Готові ковбаски викладіть на паперові рушники, щоб забрати зайвий жир.

Нагадаємо, що відомий ресторатор Сава Лібкін поділився своїм оригінальним рецептом млинців на йогурті, а переможниця кулінарного шоу «Майстер-Шеф» Ліза Глинська розповіла про свій найулюбленіший десерт дитинства, який можна приготувати без випічки.

Фото — скріншот з відео

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