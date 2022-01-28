Легкий та незрівнянний сніданок від Людмили Борщ: діти щоразу просять добавку
Вихідні — чим не привід порадувати свою сім'ю смачним сніданком. Особливо якщо його можна приготувати буквально за 15 хвилин, і коли, за словами фуд-блогера Людмили Борщ, діти з'їдають цей сніданок ще швидше.
«Коли вдома є сир, готую цей незрівнянний сніданок із задоволенням. Скільки б я не робила цієї смакоти, дітям завжди мало, і вони просять добавки», — поділилася Людмила у своєму відео-каналі.
М'які сирні трубочки від Людмили Борщ
Інгредієнти:
- Сир-350 р.
- Борошно — близько 250 р.
- Сметана — 1 ст.л.
- Яйця — 1 шт.
- Цукор — 2 ст.л.
- Розпушувач — 1 ч. л.
- Сіль-щіпка
Приготування:
- Покладіть сир у миску і розімніть виделкою. Якщо є крупинки — перетріть сирну масу через сито.
- Додайте цукор, сіль та одне яйце.
- Добре перемішайте отриману масу.
- Додайте 1 столову ложку сметани і знову все перемішайте.
- Додайте просіяне разом з розпушувачем борошно. Знову все перемішайте: тісто має бути м'яким, еластичним і трохи прилипати до рук.
- Наріжте тісто на шматки і розкотайте його в ковбаски діаметром приблизно 1 — 1,5 см.
- Ковбаски наріжте на смужки — довжиною приблизно 5−6 см.
- На розігріту сковорідку налийте олію і покладіть ковбаски. Обсмажте їх з усіх боків до готовності — на середньому вогні.
- Готові ковбаски викладіть на паперові рушники, щоб забрати зайвий жир.
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Фото — скріншот з відео186
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