Легкий та незрівнянний сніданок від Людмили Борщ: діти щоразу просять добавку

Вихідні — чим не привід порадувати свою сім'ю смачним сніданком. Особливо якщо його можна приготувати буквально за 15 хвилин, і коли, за словами фуд-блогера Людмили Борщ, діти з'їдають цей сніданок ще швидше.

«Коли вдома є сир, готую цей незрівнянний сніданок із задоволенням. Скільки б я не робила цієї смакоти, дітям завжди мало, і вони просять добавки», — поділилася Людмила у своєму відео-каналі.

М'які сирні трубочки від Людмили Борщ Інгредієнти: Сир-350 р.

Борошно — близько 250 р.

Сметана — 1 ст.л.

Яйця — 1 шт.

Цукор — 2 ст.л.

Розпушувач — 1 ч. л.

Сіль-щіпка Приготування: Покладіть сир у миску і розімніть виделкою. Якщо є крупинки — перетріть сирну масу через сито. Додайте цукор, сіль та одне яйце. Добре перемішайте отриману масу. Додайте 1 столову ложку сметани і знову все перемішайте. Додайте просіяне разом з розпушувачем борошно. Знову все перемішайте: тісто має бути м'яким, еластичним і трохи прилипати до рук. Наріжте тісто на шматки і розкотайте його в ковбаски діаметром приблизно 1 — 1,5 см. Ковбаски наріжте на смужки — довжиною приблизно 5−6 см. На розігріту сковорідку налийте олію і покладіть ковбаски. Обсмажте їх з усіх боків до готовності — на середньому вогні. Готові ковбаски викладіть на паперові рушники, щоб забрати зайвий жир.

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Фото — скріншот з відео

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