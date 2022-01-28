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Улюблений десерт дитинства без випічки: Ліза Глинська поділилася рецептом найсмачнішого торта з карамельним кремом та арахісом

9:39 28 січня 2022
Улюблений десерт дитинства без випічки: Ліза Глинська поділилася рецептом найсмачнішого торта з карамельним кремом та арахісом

Переможець телевізійного кулінарного шоу «МастерШеф-2» Ліза Глінська, яка пройшла навчання у французькій кулінарній школі Le Cordon Bleu, і стала засновником «Кондитерської школи «GL», продовжує вдосконалювати свою кондитерську майстерність, але не забуває готувати і «страви з дитинства».

Цього разу вона показала, як готувати простий вафельний торт із карамельним масляним кремом та арахісом.

⁣Для нього вам знадобляться 9 готових вафельних коржів, а щоб зварити карамельний масляний крем, візьміть:⁣

  • 180 г цукру ⁣
  • 100 мл води ⁣
  • 80 г жовтка ⁣
  • 220 г вершкового масла ⁣
  • 200 г вареного згущеного молока. ⁣

⁣Торт заливається шоколадною глазур'ю, що складається з 150 г чорного шоколаду та 20 мл рослинної олії (рафінованої)⁣

Для прикраси ж використовується горіхова крихта (150 г обсмаженого та подрібненого арахісу). ⁣

Нагадаємо, раніше кондитер продемонструвала, який торт став першим у її кулінарній кар'єрі .

Фото instagram.com/lizaglinskaya/

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