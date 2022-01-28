Улюблений десерт дитинства без випічки: Ліза Глинська поділилася рецептом найсмачнішого торта з карамельним кремом та арахісом
Переможець телевізійного кулінарного шоу «МастерШеф-2» Ліза Глінська, яка пройшла навчання у французькій кулінарній школі Le Cordon Bleu, і стала засновником «Кондитерської школи «GL», продовжує вдосконалювати свою кондитерську майстерність, але не забуває готувати і «страви з дитинства».
Цього разу вона показала, як готувати простий вафельний торт із карамельним масляним кремом та арахісом.
Для нього вам знадобляться 9 готових вафельних коржів, а щоб зварити карамельний масляний крем, візьміть:
- 180 г цукру
- 100 мл води
- 80 г жовтка
- 220 г вершкового масла
- 200 г вареного згущеного молока.
Торт заливається шоколадною глазур'ю, що складається з 150 г чорного шоколаду та 20 мл рослинної олії (рафінованої)
Для прикраси ж використовується горіхова крихта (150 г обсмаженого та подрібненого арахісу).
Нагадаємо, раніше кондитер продемонструвала, який торт став першим у її кулінарній кар'єрі .
Фото instagram.com/lizaglinskaya/206
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