Соковиті чебуреки по-домашньому: простий рецепт
Домашні чебуреки можна приготувати не лише за рецептом судді шоу «МайстерШеф» Ектора Хіменеса-Браво, який додає у тісто горілку, а й без таких витребеньок.
Один із варіантів приготування чебуреків по-домашньому пропонують автори кулінарного каналу «Прості рецепти».
Інгредієнти:
Для тіста:
- Борошно — 500 г;
- Гаряча вода — 200 мл;
- Сіль — 1 год/л;
- Соняшникова олія — 30 мл.
Для начинки:
- Фарш — 400 г;
- Цибуля — 400 г;
- Вода холодна — 50 мл;
- Зелень, сіль, перець.
Процес приготування докладно показаний відео.
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Фото Pixabay103
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