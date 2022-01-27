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Соковиті чебуреки по-домашньому: простий рецепт

14:23 27 січня 2022
Чебурек

Домашні чебуреки можна приготувати не лише за рецептом судді шоу «МайстерШеф» Ектора Хіменеса-Браво, який додає у тісто горілку, а й без таких витребеньок.

Один із варіантів приготування чебуреків по-домашньому пропонують автори кулінарного каналу «Прості рецепти».

Інгредієнти:

Для тіста:

  • Борошно — 500 г;
  • Гаряча вода — 200 мл;
  • Сіль — 1 год/л;
  • Соняшникова олія — 30 мл.

Для начинки:

  • Фарш — 400 г;
  • Цибуля — 400 г;
  • Вода холодна — 50 мл;
  • Зелень, сіль, перець.

Процес приготування докладно показаний відео.

Про те, як приготувати курку у лаваші, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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