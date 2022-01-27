Соковиті чебуреки по-домашньому: простий рецепт

Домашні чебуреки можна приготувати не лише за рецептом судді шоу «МайстерШеф» Ектора Хіменеса-Браво, який додає у тісто горілку, а й без таких витребеньок.

Один із варіантів приготування чебуреків по-домашньому пропонують автори кулінарного каналу «Прості рецепти».

Інгредієнти: Для тіста: Борошно — 500 г;

Гаряча вода — 200 мл;

Сіль — 1 год/л;

Соняшникова олія — 30 мл. Для начинки: Фарш — 400 г;

Цибуля — 400 г;

Вода холодна — 50 мл;

Зелень, сіль, перець.

Процес приготування докладно показаний відео.

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Фото Pixabay

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