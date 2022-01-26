Смачні свинячі ребра в духовці з розмарином та гранатовим соком: покроковий рецепт

Готувати свинячі реберця можна на грилі або в духовці. Якщо обрано другий варіант, то дуже смачним м'ясо виходить при подвійному запіканні: у фользі та під глазур'ю. Рецепт наводить Telegram-канал Шеф-кухар.

Свинячі ребра в духовці Для посипання: Перець чорний — 1 ч.л.;

Сіль — 1 ч.л.;

Сушений часник — 1 ч.л.;

Солодка паприка — 1 ч.л.;

Куркума — 1 ч.л. Для глазурі: Джем — 1 ст.л.;

Гранатовий сік — 100 мл;

Розмарин — 2 гілочки;

Куркума — 0,5 ч.л. Реберця необхідно натерти сумішшю спецій, обернути пергаментом і фольгою і поставити запікатися в духовку.

Приготувати глазур, змішавши інгредієнти та уваривши їх до стану сиропу.

На другому етапі запікання необхідно поставити в духовку ємність із водою, щоб м'ясо не пересохло. Пергамент і фольгу необхідно розвернути, реберця змастити глазур'ю і поставити додатково запікатися до появи золотавої скоринки.

Нагадаємо, смачними реберця також виходять, якщо готувати їх у духовці, обернувши навколо банки.

Фото pixabay.com

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