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Смачні свинячі ребра в духовці з розмарином та гранатовим соком: покроковий рецепт

17:56 26 січня 2022
ребра

Готувати свинячі реберця можна на грилі або в духовці. Якщо обрано другий варіант, то дуже смачним м'ясо виходить при подвійному запіканні: у фользі та під глазур'ю. Рецепт наводить Telegram-канал Шеф-кухар.

Свинячі ребра в духовці

Для посипання:

  • Перець чорний — 1 ч.л.;
  • Сіль — 1 ч.л.;
  • Сушений часник — 1 ч.л.;
  • Солодка паприка — 1 ч.л.;
  • Куркума — 1 ч.л.

Для глазурі:

  • Джем — 1 ст.л.;
  • Гранатовий сік — 100 мл;
  • Розмарин — 2 гілочки;
  • Куркума — 0,5 ч.л.

Реберця необхідно натерти сумішшю спецій, обернути пергаментом і фольгою і поставити запікатися в духовку.
Приготувати глазур, змішавши інгредієнти та уваривши їх до стану сиропу.
На другому етапі запікання необхідно поставити в духовку ємність із водою, щоб м'ясо не пересохло. Пергамент і фольгу необхідно розвернути, реберця змастити глазур'ю і поставити додатково запікатися до появи золотавої скоринки.

Нагадаємо, смачними реберця також виходять, якщо готувати їх у духовці, обернувши навколо банки.

Фото pixabay.com

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