Смачні свинячі ребра в духовці з розмарином та гранатовим соком: покроковий рецепт
Готувати свинячі реберця можна на грилі або в духовці. Якщо обрано другий варіант, то дуже смачним м'ясо виходить при подвійному запіканні: у фользі та під глазур'ю. Рецепт наводить Telegram-канал Шеф-кухар.
Свинячі ребра в духовці
Для посипання:
- Перець чорний — 1 ч.л.;
- Сіль — 1 ч.л.;
- Сушений часник — 1 ч.л.;
- Солодка паприка — 1 ч.л.;
- Куркума — 1 ч.л.
Для глазурі:
- Джем — 1 ст.л.;
- Гранатовий сік — 100 мл;
- Розмарин — 2 гілочки;
- Куркума — 0,5 ч.л.
Реберця необхідно натерти сумішшю спецій, обернути пергаментом і фольгою і поставити запікатися в духовку.
Приготувати глазур, змішавши інгредієнти та уваривши їх до стану сиропу.
На другому етапі запікання необхідно поставити в духовку ємність із водою, щоб м'ясо не пересохло. Пергамент і фольгу необхідно розвернути, реберця змастити глазур'ю і поставити додатково запікатися до появи золотавої скоринки.
Нагадаємо, смачними реберця також виходять, якщо готувати їх у духовці, обернувши навколо банки.
Фото pixabay.com100
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