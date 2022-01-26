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Справжній «Віденський шницель» від бабусі Емми: одна з найсмачніших та найпопулярніших страв австрійської кухні — обов'язково потрібно спробувати!

13:54 26 січня 2022
віденський шніцель

Після смачного торта «Пломбір», який можна зробити без випічки та міксера, рецепти від бабусі Емми стали дуже популярними. Тому сьогодні ми розкриємо її секрет приготування ще однієї смачної страви. Знайомтеся: «віденський шницель» — смачний і дуже простий у приготуванні, здатний прикрасити як святковий стіл, так і просту сімейну вечерю.

Віденський шницель від бабусі Емми

Інгредієнти:

  • яловичина (філе або стегнова частина) — 1 кілограм;
  • яйця — 2 штуки;
  • вершки — 2 столові ложки;
  • борошно для паніровки;
  • панірувальні сухарі;
  • олія рослинна — 250 грам;
  • сіль — 1 чайна ложка;
  • перець мелений (чорний або білий) — 0,5 чайної ложки

Детальна інструкція з приготування — у відео:

Якщо ви віддаєте перевагу пташиному м`ясу, то вам може підійти простий рецепт приготування соковитої запеченої індичої грудки.

Фото Pixabay

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