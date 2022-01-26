Рецепт справжньої французької юшки від «однокурсниці» Тіни Кароль

Поп-співачка М'ята (Юля Загорська), яка навчалася у музичному училищі імені Глієра у той же час, що й відома співачка Тіна Кароль, поділилася з фоловерами рецептом юшки, привезеним нею із Франції.

Детальний рецепт приготування цієї страви вона виклала у Instagram .

Інгредієнти: Форель (або будь-яка риба — хек, дорадо, короп …) — 300 г;

Мідії — 200 г;

Картопля — 3 середні;

Морква — 1 шт.;

Цибуля порей — 1 шт.;

Часник — 2 зубчики;

Цибуля ріпчаста для бульйону — 1 маленька;

Вершкове масло — 40 г;

Вершки (20%) — 200 г;

Сіль;

Зелень. Приготування: Відварити рибу з часником та цибулею, посолити.

Бульйон процідити, щоб був прозорим. Рибу розібрати, очистити від кісточок та шкірки.

Цибулю порей порізати кружальцями, викласти у каструлю і притушити на вершковому маслі.

До цибулі додати бульйон, картоплю, нарізану кубиками, моркву, часник. Варити до готовності.

До готових овочів додати вершки. Довести до кипіння та прокип'ятити 5 хвилин.

Бульйон з овочами та вершками збити блендером.

Мідії підсмажити на вершковому маслі разом із часником до готовності.

У збитий блендером бульйон додати рибу та мідії.

Посипати зеленню у тарілці. Готово!

До речі, під час одного із шоу Юлія розповідала, що свого часу Тіна Кароль виступала у неї на бек-вокалі. Щоправда, подробицями не поділилася.

Про те, як приготувати юшку по-фінськи, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото — скріншот

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