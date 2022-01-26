Рецепт справжньої французької юшки від «однокурсниці» Тіни Кароль
Поп-співачка М'ята (Юля Загорська), яка навчалася у музичному училищі імені Глієра у той же час, що й відома співачка Тіна Кароль, поділилася з фоловерами рецептом юшки, привезеним нею із Франції.
Детальний рецепт приготування цієї страви вона виклала у Instagram .
Інгредієнти:
- Форель (або будь-яка риба — хек, дорадо, короп …) — 300 г;
- Мідії — 200 г;
- Картопля — 3 середні;
- Морква — 1 шт.;
- Цибуля порей — 1 шт.;
- Часник — 2 зубчики;
- Цибуля ріпчаста для бульйону — 1 маленька;
- Вершкове масло — 40 г;
- Вершки (20%) — 200 г;
- Сіль;
- Зелень.
Приготування:
- Відварити рибу з часником та цибулею, посолити.
- Бульйон процідити, щоб був прозорим. Рибу розібрати, очистити від кісточок та шкірки.
- Цибулю порей порізати кружальцями, викласти у каструлю і притушити на вершковому маслі.
- До цибулі додати бульйон, картоплю, нарізану кубиками, моркву, часник. Варити до готовності.
- До готових овочів додати вершки. Довести до кипіння та прокип'ятити 5 хвилин.
- Бульйон з овочами та вершками збити блендером.
- Мідії підсмажити на вершковому маслі разом із часником до готовності.
- У збитий блендером бульйон додати рибу та мідії.
- Посипати зеленню у тарілці. Готово!
До речі, під час одного із шоу Юлія розповідала, що свого часу Тіна Кароль виступала у неї на бек-вокалі. Щоправда, подробицями не поділилася.
Про те, як приготувати юшку по-фінськи, читайте на сайті «ФАКТІВ».
Фото — скріншот84
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