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Рецепт справжньої французької юшки від «однокурсниці» Тіни Кароль

11:53 26 січня 2022
Юшка

Поп-співачка М'ята (Юля Загорська), яка навчалася у музичному училищі імені Глієра у той же час, що й відома співачка Тіна Кароль, поділилася з фоловерами рецептом юшки, привезеним нею із Франції.

Детальний рецепт приготування цієї страви вона виклала у Instagram .

Інгредієнти:

  • Форель (або будь-яка риба — хек, дорадо, короп …) — 300 г;
  • Мідії — 200 г;
  • Картопля — 3 середні;
  • Морква — 1 шт.;
  • Цибуля порей — 1 шт.;
  • Часник — 2 зубчики;
  • Цибуля ріпчаста для бульйону — 1 маленька;
  • Вершкове масло — 40 г;
  • Вершки (20%) — 200 г;
  • Сіль;
  • Зелень.

Приготування:

  • Відварити рибу з часником та цибулею, посолити.
  • Бульйон процідити, щоб був прозорим. Рибу розібрати, очистити від кісточок та шкірки.
  • Цибулю порей порізати кружальцями, викласти у каструлю і притушити на вершковому маслі.
  • До цибулі додати бульйон, картоплю, нарізану кубиками, моркву, часник. Варити до готовності.
  • До готових овочів додати вершки. Довести до кипіння та прокип'ятити 5 хвилин.
  • Бульйон з овочами та вершками збити блендером.
  • Мідії підсмажити на вершковому маслі разом із часником до готовності.
  • У збитий блендером бульйон додати рибу та мідії.
  • Посипати зеленню у тарілці. Готово!

До речі, під час одного із шоу Юлія розповідала, що свого часу Тіна Кароль виступала у неї на бек-вокалі. Щоправда, подробицями не поділилася.

Про те, як приготувати юшку по-фінськи, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото — скріншот

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