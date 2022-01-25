«Молочна дівчинка»: дуже ніжний та смачний торт з бісквітом та кремом, готується неймовірно просто з доступних продуктів

Фуд-блогерка Ольга Матвій, яка раніше поділилася рецептом новорічного салату «Варежка», показала, як приготувати торт з оригінальною назвою «Молочна дівчинка».

На своєму You-tube-каналі вона виклала відео з покроковим приготуванням торту, додавши, що крем для нього нагадує морозиво, що трохи розтануло.

Кажуть, що таку назву торт (Milky Girl) отримав через те, що господині у Німеччині використовували згущене молоко, на етикетці якого було намальовано дівчину-молочницю. Так назва і прижилася…

Інгредієнти: Згущене молоко — 300 мл;

Яйця — 3 шт.;

Борошно — 180 гр;

Сіль — дрібка;

Розпушувач — 1,5 чайні ложки;

Вершкове масло — 40 гр. Для крему: Вершки (33%) — 500 мл;

Згущене молоко — 80 мл;

Ваніль;

Фрукти для оздоблення.

Раніше фуд-блогерка Людмила Борщ розповіла як приготувати на День святого Валентина смачний шоколадний торт.

Фото — скріншот

55

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter