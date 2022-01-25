«Молочна дівчинка»: дуже ніжний та смачний торт з бісквітом та кремом, готується неймовірно просто з доступних продуктів
Фуд-блогерка Ольга Матвій, яка раніше поділилася рецептом новорічного салату «Варежка», показала, як приготувати торт з оригінальною назвою «Молочна дівчинка».
На своєму You-tube-каналі вона виклала відео з покроковим приготуванням торту, додавши, що крем для нього нагадує морозиво, що трохи розтануло.
Кажуть, що таку назву торт (Milky Girl) отримав через те, що господині у Німеччині використовували згущене молоко, на етикетці якого було намальовано дівчину-молочницю. Так назва і прижилася…
Інгредієнти:
- Згущене молоко — 300 мл;
- Яйця — 3 шт.;
- Борошно — 180 гр;
- Сіль — дрібка;
- Розпушувач — 1,5 чайні ложки;
- Вершкове масло — 40 гр.
Для крему:
- Вершки (33%) — 500 мл;
- Згущене молоко — 80 мл;
- Ваніль;
- Фрукти для оздоблення.
Раніше фуд-блогерка Людмила Борщ розповіла як приготувати на День святого Валентина смачний шоколадний торт.
Фото — скріншот55
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