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«Молочна дівчинка»: дуже ніжний та смачний торт з бісквітом та кремом, готується неймовірно просто з доступних продуктів

15:57 25 січня 2022
Торт Молочна дівчинка

Фуд-блогерка Ольга Матвій, яка раніше поділилася рецептом новорічного салату «Варежка», показала, як приготувати торт з оригінальною назвою «Молочна дівчинка».

На своєму You-tube-каналі вона виклала відео з покроковим приготуванням торту, додавши, що крем для нього нагадує морозиво, що трохи розтануло.

Кажуть, що таку назву торт (Milky Girl) отримав через те, що господині у Німеччині використовували згущене молоко, на етикетці якого було намальовано дівчину-молочницю. Так назва і прижилася…

Інгредієнти:

  • Згущене молоко — 300 мл;
  • Яйця — 3 шт.;
  • Борошно — 180 гр;
  • Сіль — дрібка;
  • Розпушувач — 1,5 чайні ложки;
  • Вершкове масло — 40 гр.

Для крему:

  • Вершки (33%) — 500 мл;
  • Згущене молоко — 80 мл;
  • Ваніль;
  • Фрукти для оздоблення.

Раніше фуд-блогерка Людмила Борщ розповіла як приготувати на День святого Валентина смачний шоколадний торт.

Фото — скріншот

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