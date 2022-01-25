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Супершоколадний бісквіт для справжніх поціновувачів: простий рецепт найсмачнішої солодощі

9:17 25 січня 2022
бісквіт

Любителі десертів з шоколадом напевно будуть раді простому рецепту солодощів, коли бісквіт з какао доповнюється шоколадною глазур'ю, як для торта. Порядок приготування та необхідні інгредієнти наводить кулінарний Telegram-канал .

Супершоколадний бісквіт

  • Борошно — 1 склянка;
  • Цукор — 1 склянка;
  • Какао — 0,5 склянки;
  • Молоко — 1 склянка;
  • Яйця — 2 шт.;
  • Олія — 50 мл;
  • Розпушувач — 1 пакетик або 11 г;
  • Ванілін.

Яйця збити міксером, додати цукор, борошно, розпушувач, ванілін, какао, молоко та олію. Випікати при 180 градусах 30−45 хвилин.
Готовий десерт полити шоколадною глазур'ю.

Нагадаємо, любителям шоколаду можна також приготувати особливий торт, який традиційно подають на дні народження королеви Єлизавети ІІ за її сімейним рецептом.

Фото pixabay.com

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