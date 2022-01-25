Супершоколадний бісквіт для справжніх поціновувачів: простий рецепт найсмачнішої солодощі

Любителі десертів з шоколадом напевно будуть раді простому рецепту солодощів, коли бісквіт з какао доповнюється шоколадною глазур'ю, як для торта. Порядок приготування та необхідні інгредієнти наводить кулінарний Telegram-канал .

Супершоколадний бісквіт Борошно — 1 склянка;

Цукор — 1 склянка;

Какао — 0,5 склянки;

Молоко — 1 склянка;

Яйця — 2 шт.;

Олія — 50 мл;

Розпушувач — 1 пакетик або 11 г;

Ванілін. Яйця збити міксером, додати цукор, борошно, розпушувач, ванілін, какао, молоко та олію. Випікати при 180 градусах 30−45 хвилин.

Готовий десерт полити шоколадною глазур'ю.

Нагадаємо, любителям шоколаду можна також приготувати особливий торт, який традиційно подають на дні народження королеви Єлизавети ІІ за її сімейним рецептом.

Фото pixabay.com

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