Супершоколадний бісквіт для справжніх поціновувачів: простий рецепт найсмачнішої солодощі
Любителі десертів з шоколадом напевно будуть раді простому рецепту солодощів, коли бісквіт з какао доповнюється шоколадною глазур'ю, як для торта. Порядок приготування та необхідні інгредієнти наводить кулінарний Telegram-канал .
Супершоколадний бісквіт
- Борошно — 1 склянка;
- Цукор — 1 склянка;
- Какао — 0,5 склянки;
- Молоко — 1 склянка;
- Яйця — 2 шт.;
- Олія — 50 мл;
- Розпушувач — 1 пакетик або 11 г;
- Ванілін.
Яйця збити міксером, додати цукор, борошно, розпушувач, ванілін, какао, молоко та олію. Випікати при 180 градусах 30−45 хвилин.
Готовий десерт полити шоколадною глазур'ю.
Нагадаємо, любителям шоколаду можна також приготувати особливий торт, який традиційно подають на дні народження королеви Єлизавети ІІ за її сімейним рецептом.
Фото pixabay.com166
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