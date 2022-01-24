Ідеальний десерт: як правильно вдома приготувати печиво савоярді

Славнозвісне хрумке печиво савоярді було придумано для герцогів Савойських ще у XV столітті. Його споживають як самостійно, так і в якості основи для приготування тірамісу, тортів, шарлоток, чізкейків тощо, відзначає інтернет-ресурс Лайт.

Інгредієнти:

борошно — 120 грамів

цукор — 120 грамів

цукрова пудра — 60 грамів

6 яєчних білків

4 яєчні жовтки

Приготування

Для тіста відділіть жовтки від білків і додавши 30 г цукру, збийте міксером до густої білої маси.



Окремо збийте білки до пишної піни, постійно додаючи другу частину цукру.



До жовтків поступово додавайте збиті білки та муку, акуратно помішуючи тісто, щоб воно не осіло.



Постеліть на лист пергаментний папір.



Викладіть тісто в кондитерський мішок з насадкою 10 мм і видавлюйте на лист печиво довжиною близько 8 см. Посипте зверху цукровою пудрою.



Випікайте печиво у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці протягом 10 хвилин.

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