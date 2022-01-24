Приголомшливий смак: рецепт багатошарової піци з ковбасою та стегенцем
Як порадувати рідних гарячою піцою, не замішуючи тіста і не вдаючись до послуг служби доставки? Відповідь це питання знають фудблогери каналу Шеф-кухар.
Вони запропонували не просто замінити тісто готовими коржами-тортильями, але й викладати начинку шарами, прикриваючи кожен шар черговим коржом і присипаючи тертим сиром.
Для змащування ж коржів використовується майонез, змішаний із кетчупом.
Крім них, вам знадобляться:
- орегано
- сир
- цибуля
- солоний огірок
- копчений стегенце
- копчена ковбаса
- помідор
- сир моцарелла.
Таку чотиришарову піцу слід відправити в розігріту до 220 градусів духовку на 12 хвилин.
Нагадаємо, лаваш нерідко використовують як основу для приготування не лише основних страв, а й для десертів .59
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