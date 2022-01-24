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Приголомшливий смак: рецепт багатошарової піци з ковбасою та стегенцем

23:23 24 січня 2022

Як порадувати рідних гарячою піцою, не замішуючи тіста і не вдаючись до послуг служби доставки? Відповідь це питання знають фудблогери каналу Шеф-кухар.

Вони запропонували не просто замінити тісто готовими коржами-тортильями, але й викладати начинку шарами, прикриваючи кожен шар черговим коржом і присипаючи тертим сиром.

Для змащування ж коржів використовується майонез, змішаний із кетчупом.

Крім них, вам знадобляться:

  • орегано
  • сир
  • цибуля
  • солоний огірок
  • копчений стегенце
  • копчена ковбаса
  • помідор
  • сир моцарелла.

Таку чотиришарову піцу слід відправити в розігріту до 220 градусів духовку на 12 хвилин.

Нагадаємо, лаваш нерідко використовують як основу для приготування не лише основних страв, а й для десертів .

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