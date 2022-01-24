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Ароматний домашній хліб без замішування: простий рецепт

15:53 24 січня 2022
Домашній хліб

Будь-яка гарна господиня добре знає, що здатне зібрати за столом усю родину — це домашня випічка. Цього разу в мережі розповіли, як швидко і без особливих зусиль приготувати ароматний хліб.

Сладові рецепту:

  • борошно (просіяне) — 500 г
  • вода тепла (50 градусів) — 340 г
  • сіль 9 грамів
  • дріжджі сухі 9 грамів

Приготування

Змішуємо всі складові, накриваємо рушником та прибираємо у тепле місце на годину. Після цього розгортаємо на столі і кілька разів складаємо краї. По завершенні процесу збираємо тісто в кулю та викладаємо у змащену олією форму.

Відправляємо у розігріту духовку (під кришкою) на 30 хвилин.

За кілька хвилин до готовності знімаємо кришку для утворення рум'яної скоринки.

Ну, а подавати такий хліб можна, наприклад, зі справжнім одеським форшмаком, секрет приготування якого розкрив відомий фуд-блогер Валерій Пономар.

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