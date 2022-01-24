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Торт «Пломбір» без випічки та без міксера: простий рецепт від Бабусі Еми

12:12 24 січня 2022
Торт Пломбір

У мережі є чимало рецептів торта під назвою «Пломбір», втім, кожна господиня має свої секрети приготування цієї страви.

Про один із варіантів приготування такого торту розповідається на каналі «Бабусі Еми». Автори стверджують, що його легко приготувати без спеціального кондитерського обладнання: «Не знадобиться ані духовка, ані міксер. Торт „Пломбір“, приготований за цим рецептом, виходить дуже смачним та ароматним».

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Інгредієнти:

Для крихти:

  • Борошно — 600 грам;
  • Цукор — 150 грам;
  • Масло вершкове — 300 грам:
  • Сіль — 1 чайна ложка.

Для крему «Пломбір»:

  • Сметана — 1200 грам;
  • Яйця — 5 штук;
  • Цукор — 350 грам
  • Борошно — 60 грам;
  • Вершкове масло — 50 грам;
  • Ванільний цукор — 2 чайні ложки;
  • Сіль — 1 чайна ложка.

Прикраса торта:

  • Мигдальні пелюстки — 100 грам.

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Орієнтовна харчова цінність на 100 г продукту: калорійність — 317.74; білки — 4.82; жири — 18.26; вуглеводи — 34.7.

Раніше своїм рецептом торту «Пломбір» поділилася блогерка Ольга Мірошниченко, яка стверджувала, що він сподобається всім, хто любить «Наполеон» та «Карпатку».

Фото — скріншот

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