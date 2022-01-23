Готується дуже швидко: рецепт оригінальної та неймовірно смачної юшки по-фінськи

На Telegram-каналі «Кулінарні хитрощі», після рецепту традиційного американського печива з шоколадом, розповіли, як приготувати юшку по-фінськи.

Юшка по-фінськи Продукти

Лосось — 300 гр

Картопля — 2 шт.

Вершковий сир — 200 гр

Морква — 1 шт

Цибуля — 1 шт

Лавровий лист — 2−3 листки

Сіль, спеції

Зелень. Приготування Картоплю нарізати на кубики й опустити в киплячу воду. Цибулю та моркву нарізати на дрібні кубики й обсмажити на олії. Коли картопля звариться, опустити у каструлю лосось. Дати кілька хвилин покипіти. Додати засмажені овочі, вершковий сир, лавровий лист. Коли сир розплавиться, додати сіль та спеції. Зелень можна додати як у каструлі, так і в тарілки при подачі.

Нагадаємо, фудблогер Валерій Пономар розповів, як приготувати скумбрію у духовці з овочами та поділився рецептом одеського форшмаку.

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