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Готується дуже швидко: рецепт оригінальної та неймовірно смачної юшки по-фінськи

12:55 23 січня 2022
юшка

На Telegram-каналі «Кулінарні хитрощі», після рецепту традиційного американського печива з шоколадом, розповіли, як приготувати юшку по-фінськи.

Юшка по-фінськи

Продукти
Лосось — 300 гр
Картопля — 2 шт.
Вершковий сир — 200 гр
Морква — 1 шт
Цибуля — 1 шт
Лавровий лист — 2−3 листки
Сіль, спеції
Зелень.

Приготування

Картоплю нарізати на кубики й опустити в киплячу воду.

Цибулю та моркву нарізати на дрібні кубики й обсмажити на олії.

Коли картопля звариться, опустити у каструлю лосось. Дати кілька хвилин покипіти.

Додати засмажені овочі, вершковий сир, лавровий лист.

Коли сир розплавиться, додати сіль та спеції.

Зелень можна додати як у каструлі, так і в тарілки при подачі.

Нагадаємо, фудблогер Валерій Пономар розповів, як приготувати скумбрію у духовці з овочами та поділився рецептом одеського форшмаку.

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