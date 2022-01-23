Швидко, просто, легко й дуже смачно: рецепт традиційного американського печива зі шматочками шоколаду
Українські господині з задоволенням користуються рецептами визнаних кулінарів при виготовленні тортів, печива та іншої випічки. Особливо популярні «швидкі» рецепти, що не вимагають багато часу проведення біля плити, а також десерти, для приготування яких не потрібне борошно.
На Telegram-канал «Кулінарні хитрощі» розповіли, як приготувати традиційне американське печиво зі шматочками шоколаду.
Печиво зі шматочками шоколаду
Продукти
Вершкове масло — 160 гр
Цукор — 140 гр
Дрібка солі⠀
Ванільний цукор — 1 пакетик (12 г)
Борошно — 260 гр
Розпушувач — 1 ч.л.
Шоколад — 150 гр
Яйця — 2 шт
Приготування⠀
Змішати розтоплене вершкове масло, ванільний цукор, цукор, дрібку солі. ⠀
Додати два яйця кімнатної температури, перемішати.
Просіяти в два прийоми борошно та розпушувач. Перемішати віночком, потім лопаткою. ⠀
Шоколад подрібнити та втрутити у тісто. ⠀
Викласти тісто на лист, застелений пергаментним папером. ⠀
Випікати 10−15 хвилин при 180 градусах.
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