Швидко, просто, легко й дуже смачно: рецепт традиційного американського печива зі шматочками шоколаду

Українські господині з задоволенням користуються рецептами визнаних кулінарів при виготовленні тортів, печива та іншої випічки. Особливо популярні «швидкі» рецепти, що не вимагають багато часу проведення біля плити, а також десерти, для приготування яких не потрібне борошно.

На Telegram-канал «Кулінарні хитрощі» розповіли, як приготувати традиційне американське печиво зі шматочками шоколаду.

Печиво зі шматочками шоколаду Продукти

Вершкове масло — 160 гр

Цукор — 140 гр

Дрібка солі⠀

Ванільний цукор — 1 пакетик (12 г)

Борошно — 260 гр

Розпушувач — 1 ч.л.

Шоколад — 150 гр

Яйця — 2 шт Приготування⠀ Змішати розтоплене вершкове масло, ванільний цукор, цукор, дрібку солі. ⠀ Додати два яйця кімнатної температури, перемішати. Просіяти в два прийоми борошно та розпушувач. Перемішати віночком, потім лопаткою. ⠀ Шоколад подрібнити та втрутити у тісто. ⠀ Викласти тісто на лист, застелений пергаментним папером. ⠀ Випікати 10−15 хвилин при 180 градусах.

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