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Гурману на замітку: рецепт гострої домашньої гірчиці з медом та коньяком

13:12 22 січня 2022
Рецепт гірчиці

Популярний кулінарний Telegram-канал «Домашняя консервация», що раніше запропонував рецепт соусу, запропонував також рецепт домашньої гірчиці з яблучним оцтом та коньяком.

Інгредієнти:

Гірчиця французька — 4 ст. л.
Гірчиця (мелена) — 50 г
Куркума — 1 ч. л.
Оцет яблучний — 160 мл
Коньяк — 3 ст. л.
Мед — 60 мл

Приготування:

1. Зерна жовтої та коричневої гірчиці розітріть у ступці або збийте блендером до роздробленого стану.

2. Додайте гірчичний порошок, сіль і, постійно помішуючи, підлийте яблучний оцет. Гірчиця поступово загусне. Додайте мед, коньяк і куркуму і ще добре перемішайте. Дайте 5−6 хвилин постояти до повного загусання.

3. Розкладіть по стерилізованих банках та закрийте кришкою. Наполягайте 2−3 тижні.

Як писали «ФАКТИ», раніше кулінар із Кривого Рогу Елла Іванова запропонувала рецепт домашнього майонезу з авокадо.

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