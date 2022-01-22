Гурману на замітку: рецепт гострої домашньої гірчиці з медом та коньяком
Популярний кулінарний Telegram-канал «Домашняя консервация», що раніше запропонував рецепт соусу, запропонував також рецепт домашньої гірчиці з яблучним оцтом та коньяком.
Інгредієнти:
Гірчиця французька — 4 ст. л.
Гірчиця (мелена) — 50 г
Куркума — 1 ч. л.
Оцет яблучний — 160 мл
Коньяк — 3 ст. л.
Мед — 60 мл
Приготування:
1. Зерна жовтої та коричневої гірчиці розітріть у ступці або збийте блендером до роздробленого стану.
2. Додайте гірчичний порошок, сіль і, постійно помішуючи, підлийте яблучний оцет. Гірчиця поступово загусне. Додайте мед, коньяк і куркуму і ще добре перемішайте. Дайте 5−6 хвилин постояти до повного загусання.
3. Розкладіть по стерилізованих банках та закрийте кришкою. Наполягайте 2−3 тижні.
Як писали «ФАКТИ», раніше кулінар із Кривого Рогу Елла Іванова запропонувала рецепт домашнього майонезу з авокадо.22
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter