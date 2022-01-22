Гурману на замітку: рецепт гострої домашньої гірчиці з медом та коньяком

Популярний кулінарний Telegram-канал «Домашняя консервация», що раніше запропонував рецепт соусу, запропонував також рецепт домашньої гірчиці з яблучним оцтом та коньяком.

Інгредієнти: Гірчиця французька — 4 ст. л.

Гірчиця (мелена) — 50 г

Куркума — 1 ч. л.

Оцет яблучний — 160 мл

Коньяк — 3 ст. л.

Мед — 60 мл Приготування: 1. Зерна жовтої та коричневої гірчиці розітріть у ступці або збийте блендером до роздробленого стану. 2. Додайте гірчичний порошок, сіль і, постійно помішуючи, підлийте яблучний оцет. Гірчиця поступово загусне. Додайте мед, коньяк і куркуму і ще добре перемішайте. Дайте 5−6 хвилин постояти до повного загусання. 3. Розкладіть по стерилізованих банках та закрийте кришкою. Наполягайте 2−3 тижні.

Як писали «ФАКТИ», раніше кулінар із Кривого Рогу Елла Іванова запропонувала рецепт домашнього майонезу з авокадо.

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