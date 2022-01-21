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Майбутній «найсексуальніший шеф-кухар у світі» Дмитро Шевченко поділився рецептом лимончелло

22:27 21 січня 2022
лимончелло

Учасник ТВ-шоу «МастерШеф. Професіонали» Дмитро Шевченко мріє стати найсексуальнішим шеф-кухарем у світі. Він працює вже 10 років у невеликих кафе, обожнює готувати синові, вважає його головним критиком. Спеціально для своїх шанувальників Дмитро поділився рецептом лимончелло — одного з найпопулярніших лікерів в Італії, повідомляє СТБ .

Дмитро Шевченко

Лікер «Лімончелло» за рецептом Дмитра Шевченка

  • Лимони 5−6 шт. середніх;
  • Спирт виноградний 96% - 500 мл;
  • Бутильована вода — 500 мл;
  • Цукор — 450 г.

Спирт можна замінити горілкою або очищеним самогоном 40% (700 мл), і тоді води знадобиться 300 мл.

  1. Лимони помити теплою водою, витерти, акуратно зрізати шкірку, не зачіпаючи внутрішній білий прошарок.
  2. Цедру викласти в трилітрову банку, залити спиртом (горілкою) і тримати під закритою кришкою 15 днів у теплому місці (18−25 градусів), не на світлі. Раз на добу банку необхідно струшувати.
  3. На 16-й день процідити настойку, віджати цедру.
  4. Приготувати сироп: цукор з водою довести до кипіння, проварити 5 хвилин, знімаючи піну, охолодити.
  5. Додати сироп в лимонну настойку, розлити по пляшках, закрити щільно, залишити в прохолодному темному місці на 7 днів.

Нагадаємо, лимончелло п'ють у чистому вигляді і з льодом, у складі коктейлів, додають у десерти, наприклад у полуничні.

Фото shevadimarik/Instagram, pixabay.com

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