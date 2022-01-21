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Пишні оладки на кефірі: простий рецепт

13:18 21 січня 2022
Оладки

На кефірі можна приготувати не тільки «швидкі» пиріжки, але й пишні оладки.

Рецептом їхнього приготування ділиться кулінарний телеграм-канал «Прості рецепти» .

Інгредієнти:

  • Яйця курячі — 1 шт.;
  • Кефір 2,5% - 300 мл;
  • Цукор — 2 ст. л.;
  • Пшеничне борошно — 260 г;
  • Сода — ½ ч. л.;
  • Рослинна олія для смаження — 4 ст. л.

Приготування:

  • Кефір прогріти у мікрохвильовій печі до кімнатної температури, додати яйце, цукор, збити віночком.
  • Борошно просіяти, додати до кефіру і добре перемішати — маса має бути густою.
  • Додати соду і ще раз перемішати — готове тісто не повинно текти з ложки. Залишити «відпочити» на 15−20 хвилин.
  • Смажити на вогні нижче середнього до рум'яної скоринки.
  • Викласти на паперові рушники, щоб видалили зайвий жир.
  • Подавати з улюбленими топінгами — медом, згущеним молоком, варенням.

Також на кефірі можна приготувати литовські пиріжки з м'ясом «кібінай».

Фото «Простих рецептів»

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