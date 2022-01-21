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Найпопулярніший рецепт: курча табака від Тетяни Мокріді

10:04 21 січня 2022
Курча тапака

Директорка Школи леді Тетяна Мокріді, яка раніше запропонувала рецепт гуски з яблуками, розповіла, як вона готує курча табака.

На своїй сторінці у соціальних мережах вона нагадала, що раніше цю страву називали «курча тапака», бо «тапа» — широка пательня зі спецільною кришкою на гвинті, яка виконує роль сильного пресу. Але це слово не прижилося і помилка у назві стала нормою.

За її словами, страва буде тим смачніше, чим більше маринуються курчата. Втім, на це вистачить й години.

Інгредієнти:

  • Курча;
  • Часник;
  • Сіль;
  • Перець ;
  • Олія;
  • Мелений коріандр чи прованські трави.

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Приготування:

  • Курча розріжте вздовж хребта по спинці. Накрити харчовою плівкою і ніжно «пройтися» молотком по кісточках, аби курчата «розпласталися». У такому разі не доведеться вигадувати важкий прес при маринуванні та смаженні.
  • Натерти курча сіллю, вичавленим часником і спеціями, поставити у холодильник маринуватися — мінімум на годину, а краще — на ніч.
  • Налийте трохи олії у пательню, обсмажити 2−3 зубчики часнику і дістаньте його.
  • Курча викласти грудкою догори смажити 15 хвилин до золотавої скоринки. Перевернути і смажити ще 15 хвилиню
  • Долити у пательню приблизно 50 мг води та тушкувати 5 хвилин. Перевернути курча та тушкувати ще 5 хвилин.
  • Посипати зеленню та подати до столу.

Ця страва, за словами Тетяни Мокріді, найкраще смакує зі смаженою картоплею і овочевим салатом. В її родини до курчати табака подають салат з молодої капусти, зеленої цибульки, огірків, помідорів і кропу з олією. Соус — на власний смак.

Раніше Тетяна Мокріді запропонувала рецепт заливного пирога Кіш Лорен з куркою та картоплею.

Фото зі сторінки Тетяни Мокріді у соціальних мережах

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