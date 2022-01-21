Ці пиріжки виходять у всіх: дуже простий рецепт ситного та оригінального перекушування

Тим, у кого не виходять класичні пиріжки на дріжджовому тесті або на кефірі, можна спробувати спочатку освоїти «ліниві пиріжки» з лаваша. Начинка для таких пиріжків може бути не тільки грибною — за бажанням можна робити такі самі пиріжки-рулетики з м'ясом чи овочами. Рецепт наводить Telegram-канал Шеф-кухар.

Закуска з лаваша з начинкою Лаваш;

Картопля;

Печериці;

Кріп;

Сир;

Цибуля;

Яйце. Приготувати начинку. Цибулю та гриби обсмажити, з картоплі приготувати пюре, все змішати, додати кріп та сир.

Начинку загорнути у лаваш, змастити рулетики яєчним жовтком. Запікати в духовці 15 хвилин при 180 градусах.

Нагадаємо, досвідченим господаркам підійде рецепт пиріжків на заварному тісті. Для начинки використовуються м'ясо і цибуля.

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