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Джеймі Олівер менше ніж за хвилину показав, як приготувати ідеальний стейк

16:02 20 січня 2022
М&#39;ясо

Знаменитий британський кухар, телеведучий, автор книг з кулінарії та ресторатор Джеймі Олівер, який нещодавно поділився секретами приготування печені, опублікував на своєму YouTube-каналі відео, в якому показав, як приготувати ідеальний стейк. Ролик триває лише 54 секунди.

Спочатку Олівер зрізає зі шматка м'яса жир і робить з нього шкварки, потім обвалює м'ясо в солі та спеціях і смажить його на олії. На тій же сковороді він також обсмажує часник, додає гілочку розмарину. Змащує м'ясо підсмаженим часником, ріже його на шматочки та поливає підливою, що утворилася.

Раніше, як писали «ФАКТИ», Джеймі Олівер поділився «кращим рецептом» запеченої картоплі до Різдва.

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