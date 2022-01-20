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Авторка салату «Під кайфом» поділилася рецептом десерту «Баден-Баден»: зводить усіх з розуму божественним смаком, закохує в себе з першої ложечки

12:32 20 січня 2022
десерт

Фуд-блогерка Наталя Калніна, яка раніше представляла на своєму каналі такі «шедеври», як «Мрія», «Під кайфом», «Об'їдос» та інші, нещодавно опублікувала рецепт десерту «Баден-Баден», присвячений німецькому місту-курорту.

Наталя стверджує, що десерт зараз дуже популярний.

«Десерт „Баден-Баден“ зводить з розуму всіх своїм божественним смаком! Не дарма він такий популярний зараз. Готується простіше не придумаєш. Якщо ви ще не куштували його, то швидше виправляйте ситуацію і терміново готуйте цю смакоту», — рекомендує блогерка.

Десерт «Баден-Баден»

Продукти

листкове тісто бездріжджове — 1 пачка (450г)
полуниця -250г

Для крему:
жовтки яєчні — 6 шт
цукор -200г
молоко -400мл
ванільний цукор «Haas» -1 пачка
кукурудзяний крохмаль «Haas» -2ст.л. (30г)
вершки 33%-200мл
лимонна кислота -½ч.

Для ганаша:
шоколад молочний -250г
вершки 20%-100мл



Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт повітряного пирога на сметані з незвичайною назвою «Все змішав та в духовку». Випічка виходить ароматною, ніжною й не поступається на смак «модним» тортикам.

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