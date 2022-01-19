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З горіхами, згущеним молоком і шоколадом: рецепт шикарного торту «Вітязь» на сметані

8:20 19 січня 2022
Торт

Є чимало рецептів домашньої випічки з шоколадом. Один із них пропонують автори кулінарного телеграм-каналу, розповідаючи, як спекти торт «Вітязь».

На сторінці «Рецепти на кожний день» виклали покроковий рецепт приготування такого торту.

Інгредієнти

Тісто:

  • Борошно — 2 ст.;
  • Яйця — 4 шт.;
  • Цукор — 1,5 ст.;
  • Масло вершкове — 200 г;
  • Сметана — 200 г;
  • Сода — 1 ч. л.;
  • Горіхи грецькі — 1 ст.;
  • Родзинки — 1 ст.;
  • Какао-порошок — 2 ст.

Крем:

  • Вершкове масло — 200 г;
  • Варене згущене молоко — 1 бан.

Для прикраси:

  • Шоколад — 90 г

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Приготування:

  • Збити яйця з цукром і додати розм'якшене вершкове масло та сметану, а потім соду і борошно. Замісити тісто та розділити на три частини.
  • У кожну частину тіста додати по одному інгредієнту: горіхи, родзинки, какао. Зробити коржі. Випікати за температури 180 градусів 40−45 хв.
  • Готові коржі вирівняти, обрізаючи краї.
  • Збити міксером розм'якшене вершкове масло з вареним згущеним молоком і змастити кремом коржі, боки і верх торту.
  • Боки торту обсипати подрібненими обрізками коржів.
  • Прикрасити торт розтопленим шоколадом.

Раніше фуд-блогерка поділилася рецептом двох смачних пирогів з різними начинками — з джемом, а також з горіхами та корицею. Також на святковий стіл можна приготувати медовий торт «Вупі пай» .

Фото «Рецепти на кожен день»

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