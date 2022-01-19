З горіхами, згущеним молоком і шоколадом: рецепт шикарного торту «Вітязь» на сметані
Є чимало рецептів домашньої випічки з шоколадом. Один із них пропонують автори кулінарного телеграм-каналу, розповідаючи, як спекти торт «Вітязь».
На сторінці «Рецепти на кожний день» виклали покроковий рецепт приготування такого торту.
Інгредієнти
Тісто:
- Борошно — 2 ст.;
- Яйця — 4 шт.;
- Цукор — 1,5 ст.;
- Масло вершкове — 200 г;
- Сметана — 200 г;
- Сода — 1 ч. л.;
- Горіхи грецькі — 1 ст.;
- Родзинки — 1 ст.;
- Какао-порошок — 2 ст.
Крем:
- Вершкове масло — 200 г;
- Варене згущене молоко — 1 бан.
Для прикраси:
- Шоколад — 90 г
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Приготування:
- Збити яйця з цукром і додати розм'якшене вершкове масло та сметану, а потім соду і борошно. Замісити тісто та розділити на три частини.
- У кожну частину тіста додати по одному інгредієнту: горіхи, родзинки, какао. Зробити коржі. Випікати за температури 180 градусів 40−45 хв.
- Готові коржі вирівняти, обрізаючи краї.
- Збити міксером розм'якшене вершкове масло з вареним згущеним молоком і змастити кремом коржі, боки і верх торту.
- Боки торту обсипати подрібненими обрізками коржів.
- Прикрасити торт розтопленим шоколадом.
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Фото «Рецепти на кожен день»34
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