З горіхами, згущеним молоком і шоколадом: рецепт шикарного торту «Вітязь» на сметані

Є чимало рецептів домашньої випічки з шоколадом. Один із них пропонують автори кулінарного телеграм-каналу, розповідаючи, як спекти торт «Вітязь».

На сторінці «Рецепти на кожний день» виклали покроковий рецепт приготування такого торту.

Інгредієнти Тісто: Борошно — 2 ст.;

Яйця — 4 шт.;

Цукор — 1,5 ст.;

Масло вершкове — 200 г;

Сметана — 200 г;

Сода — 1 ч. л.;

Горіхи грецькі — 1 ст.;

Родзинки — 1 ст.;

Какао-порошок — 2 ст. Крем: Вершкове масло — 200 г;

Варене згущене молоко — 1 бан. Для прикраси: Шоколад — 90 г

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Приготування: Збити яйця з цукром і додати розм'якшене вершкове масло та сметану, а потім соду і борошно. Замісити тісто та розділити на три частини.

У кожну частину тіста додати по одному інгредієнту: горіхи, родзинки, какао. Зробити коржі. Випікати за температури 180 градусів 40−45 хв.

Готові коржі вирівняти, обрізаючи краї.

Збити міксером розм'якшене вершкове масло з вареним згущеним молоком і змастити кремом коржі, боки і верх торту.

Боки торту обсипати подрібненими обрізками коржів.

Прикрасити торт розтопленим шоколадом.

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Фото «Рецепти на кожен день»

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