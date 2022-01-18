Просто та швидко: рецепт пишного яблучного пирога
Серед сотень видів випічки з яблуками багатьом сподобається пишний яблучний пиріг. Тісто використовується бісквітне з додаванням сметани, а яблука виступають у ролі нижнього шару пирога. Простий та швидкий рецепт наводить кулінарний Telegram-канал.
Пишний пиріг з яблуками
- Яйця — 3 шт.;
- Сметана — 200 г;
- Цукор 180 г;
- Борошно — 200 г;
- Розпушувач — 1,5 ч. л.;
- Яблука — 4 шт.;
- Олія;
- Крупа манна;
- Кориця.
Яйця збити з цукром і сметаною, додати борошно з розпушувачем. Форму змастити, посипати манкою, укласти на дно очищені та порізані яблука, посипати корицею, залити тістом.
Випікати 25−30 хвилин при 180 градусах. Можна прикрасити готовий пиріг цукровою пудрою.
Нагадаємо, з яблук та сиру можна приготувати смачну та здорову шарлотку за рецептом від дієтолога Світлани Фус.
Фото pixabay.com65
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