Просто та швидко: рецепт пишного яблучного пирога

Серед сотень видів випічки з яблуками багатьом сподобається пишний яблучний пиріг. Тісто використовується бісквітне з додаванням сметани, а яблука виступають у ролі нижнього шару пирога. Простий та швидкий рецепт наводить кулінарний Telegram-канал.

Пишний пиріг з яблуками Яйця — 3 шт.;

Сметана — 200 г;

Цукор 180 г;

Борошно — 200 г;

Розпушувач — 1,5 ч. л.;

Яблука — 4 шт.;

Олія;

Крупа манна;

Кориця. Яйця збити з цукром і сметаною, додати борошно з розпушувачем. Форму змастити, посипати манкою, укласти на дно очищені та порізані яблука, посипати корицею, залити тістом.

Випікати 25−30 хвилин при 180 градусах. Можна прикрасити готовий пиріг цукровою пудрою.

Нагадаємо, з яблук та сиру можна приготувати смачну та здорову шарлотку за рецептом від дієтолога Світлани Фус.

Фото pixabay.com

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