28.25 / 28.54 32.06 / 32.48
Київ: -8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Просто та швидко: рецепт пишного яблучного пирога

4:15 19 січня 2022
пиріг

Серед сотень видів випічки з яблуками багатьом сподобається пишний яблучний пиріг. Тісто використовується бісквітне з додаванням сметани, а яблука виступають у ролі нижнього шару пирога. Простий та швидкий рецепт наводить кулінарний Telegram-канал.

Пишний пиріг з яблуками

  • Яйця — 3 шт.;
  • Сметана — 200 г;
  • Цукор 180 г;
  • Борошно — 200 г;
  • Розпушувач — 1,5 ч. л.;
  • Яблука — 4 шт.;
  • Олія;
  • Крупа манна;
  • Кориця.

Яйця збити з цукром і сметаною, додати борошно з розпушувачем. Форму змастити, посипати манкою, укласти на дно очищені та порізані яблука, посипати корицею, залити тістом.
Випікати 25−30 хвилин при 180 градусах. Можна прикрасити готовий пиріг цукровою пудрою.

Нагадаємо, з яблук та сиру можна приготувати смачну та здорову шарлотку за рецептом від дієтолога Світлани Фус.

Фото pixabay.com

65

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Мохаммад Джавад Вафаеї-Сані

Чемпіона з боксу засудили до страти на батьківщині

Підвищена пенсія в Україні

Підвищення пенсій навесні: кому додадуть 400 грн, а хто отримуватиме на цілих півтисячі більше

Китайські астрологи назвали роки народження людей, яких у 2022 році чекають раптові зміни

Китайські астрологи назвали роки народження людей, яких у 2022 році чекають раптові зміни

тисяча

«Ковідну тисячу» зможуть отримати діти та пенсіонери: на що можна буде витратити гроші

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.