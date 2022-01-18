Неймовірно ніжна, смачна випічка до свята від Людмили Борщ: рецепт, який приголомшив усіх

Незважаючи на те, що після всіх цих смачнющих святкових десертів, хочеться сісти на дієту, неймовірний домашній пиріг із шоколадом, яким порадувала передплатників відома фуд-блогер Людмила Борщ, не може залишитися поза увагою. Тим більше, що він чудово підійде до святкового столу.

«Сьогодні я розповім найпростіший рецепт смачного домашнього пирога з шоколадом. Готується такий пиріг без особливих труднощів, з ним впораються і господарки-початківці, і чоловіки без кулінарного досвіду, і навіть підлітки», — розповіла вона.

Домашній пиріг із шоколадом Інгредієнти: Борошно — 180 р.;

Яйця — 3 шт.;

Цукор — 200 р.;

Вершкове масло — 120 г;

Крохмаль кукурудзяний — 25 г.;

Розпушувач — 1 ч.л.;

Сметана — 100 г.;

Шоколад — 100 г.;

Сік апельсина — 2−3 ст.

Цукрова пудра — 100 г.;

Сіль — щіпка. М'яке вершкове масло покласти в миску, додати цукор, дрібку солі і збивати пару хвилин. Потім до суміші по одному додати яйця. Після цього домішуємо сметану та крохмаль. Борошно змішати з розпушувачем та просіяти в ту ж миску. Все добре перемішати, щоб не було грудочок. Шоколад подрібнити ножем і додати в тісто. Вилити у форму та відправити в духовку, розігріту до температури 180−190 градусів на 60 хвилин. Готовий пиріг витягнути із духовки, охолодити. А верх потім обсипати цукровою пудрою або покрити глазур'ю з апельсиновим соком.

Нагадаємо, що відома зірка серіалів Ганна Сагайдачна показала, як готує чізкейк за рецептом від знаменитого британського шеф-кухаря Гордона Рамзі, а переможниця та суддя шоу «МастерШеф», відомий кондитер Ліза Глинська поділилася своїм унікальним рецептом торта «П`яна вишня» .

Фото — скріншот з відео

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