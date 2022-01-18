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«Копія Заворотнюк» розповіла, як готує солоні лимони: «виключно смачно додавати при тушкуванні у м'ясо та птицю»

14:27 18 січня 2022
Солоні лимони

Дружина актора Сергія Жигунова Вікторія, як дві краплі води схожа на Анастасію Заворотнюк, поділилася рецептом солоних лимонів, які, як вона стверджує, відмінно додавати при тушкуванні у м'ясо та птицю, при засолюванні риби, в соуси, а сам розсіл використовувати у дресинг для салатів, у заправку для кускусу.

«У рецепті спочатку було багато солі, ледь не столова ложка на лимон, і потім ще банку доверху засипати. Я цю кількість сильно зменшила і точно знаю, що навіть із чайною на лимон все чудово виходить», — пише Вікторія в Instagram і додає, що краще брати морську велику сіль, але підійде і гімалайська.

Вікторія Ворожбит

Приготування:

  • Лимони розрізати на 6 частин, укласти щільними шарами в слоїк, пересипаючи травами та приправами (дружина Жигунова, зокрема, використовувала чебрець, розмарин, лавровий лист, гвоздику, чорний перець).
  • Слоїк має бути заповнений повністю 2/3 лимонів. А з третини, що залишилася, вичавлюють сік і заливають у банку.
  • Залишити на три дні, поки лимони дадуть сік та осядуть у слоїку.
  • Додати лимонний сік і зверху залити оливковою олією для «замку».
  • Лимони будуть готові приблизно за три тижні.

«Нормальній (не маніячній) сім'ї достатньо 8 лимонів: 5 у банку, 3 на сік», — додала Вікторія Жигунова.

Раніше Сергій Жигунов, згадуючи про зйомки серіалу «Моя прекрасна няня», розповів, що його спочатку дуже дратувала Анастасія Заворотнюк — між ними з першого дня виникло непорозуміння. Згодом спільна робота на знімальному майданчику переросла у бурхливий роман: Заворотнюк пішла від чоловіка, бізнесмена Дмитра Стрюкова, Жигунов — від дружини Віри Новікової. Їхнє спільне життя тривало два роки.

Фото Вікторії Жигунової із соціальних мереж

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