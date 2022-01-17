«Як це смачно»: Уколов поділився покроковим рецептом приготування гуакамоле
Урізноманітнити сніданки рецептами мексиканської кухні запропонував українцям політолог Віктор Уколов. За прикладом зірок кіно та сцени, він спробував почати день із тостів із соусом гуакамоле і був вражений, наскільки це смачно. Свій адаптований рецепт приготування соусу з авокадо Уколов наводить у Facebook.
Тости за сніданок із соусом гуакамоле
- Авокадо — 1 шт.;
- Яйце — 1 шт.;
- Олія оливкова (або інша) — 1 ст.л.;
- Сік лимонний — з половини маленького лимона;
- Часник — 2 зубчики;
- Сіль;
- Чорний перець;
- Чорний хліб.
1. Авокадо вимити, вийняти кісточку, нарізати.
2. У чаші міксера змішати авокадо, сіль, олію, лимонний сік та часник.
3. Підсмажити чорний хліб.
4. Зварити яйце, щоб жовток залишився напіврідким (5 хвилин).
5. Змастити тости соусом гуакамоле, подавати з вареним яйцем.
Нагадаємо, що з авокадо в домашніх умовах можна приготувати альтернативу майонезу. Смачний соус добре підходить для заправки салатів.
Фото pixabay.com149
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