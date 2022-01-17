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«Як це смачно»: Уколов поділився покроковим рецептом приготування гуакамоле

15:13 17 січня 2022
гуакамоле

Урізноманітнити сніданки рецептами мексиканської кухні запропонував українцям політолог Віктор Уколов. За прикладом зірок кіно та сцени, він спробував почати день із тостів із соусом гуакамоле і був вражений, наскільки це смачно. Свій адаптований рецепт приготування соусу з авокадо Уколов наводить у Facebook.

Тости за сніданок із соусом гуакамоле

  • Авокадо — 1 шт.;
  • Яйце — 1 шт.;
  • Олія оливкова (або інша) — 1 ст.л.;
  • Сік лимонний — з половини маленького лимона;
  • Часник — 2 зубчики;
  • Сіль;
  • Чорний перець;
  • Чорний хліб.

1. Авокадо вимити, вийняти кісточку, нарізати.
2. У чаші міксера змішати авокадо, сіль, олію, лимонний сік та часник.
3. Підсмажити чорний хліб.
4. Зварити яйце, щоб жовток залишився напіврідким (5 хвилин).
5. Змастити тости соусом гуакамоле, подавати з вареним яйцем.

Нагадаємо, що з авокадо в домашніх умовах можна приготувати альтернативу майонезу. Смачний соус добре підходить для заправки салатів.

Фото pixabay.com

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