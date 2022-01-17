Найсмачніший чізкейк із трьох інгредієнтів без випічки: покроковий рецепт

Оскільки Різдвяні Святки ще тривають, то ми без докору сумління можемо продовжувати балувати себе найсмачнішими десертами. Тим більше, що навіть зірки у ці святкові дні не соромляться демонструвати потяг до тортиків та свої кулінарні здібності у їхньому приготуванні.

Ваш день може прикрасити найніжніший вершково-шоколадний чізкейк, за рецептом кулінарного Telegramm-каналу, який легко приготує навіть новачок у кулінарії.

Чізкейк із трьох інгредієнтів без випічки Для його приготування знадобляться: Вершковий сир — 500 гр.;

Шоколад молочний або гіркий — 340 гр.;

Вершки (10%) — 80 мл. Для початку потрібно взяти 250 г шоколаду і повільно розтопити його на водяній бані. Можна також розтопити шоколад у мікрохвильовій печі, помішуючи кожні 20 секунд. Потім необхідно взяти нагрітий до кімнатної температури вершковий сир і змішати його з розтопленим шоколадом. Перекласти масу у підготовлену форму (радіусом 16−18 сантиметрів на підкладці з плівки) та поставити в холодильник на 2 години. Вершки довести до кипіння, але не кип'ятити! Залити ними 90 грамів шоколаду, що залишилися, на 1−2 хвилини, перемішати до створення однорідної маси. Поступово розподілити по основі і відправити в холодильник ще на 10 хвилин.

Також любителі цього виду десертів можуть легко і просто приготувати оригінальний фруктовий чізкейк та ніжний іспанський чізкейк із карамельною скоринкою.

Фото — скріншот

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