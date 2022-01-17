Найсмачніший чізкейк із трьох інгредієнтів без випічки: покроковий рецепт
Оскільки Різдвяні Святки ще тривають, то ми без докору сумління можемо продовжувати балувати себе найсмачнішими десертами. Тим більше, що навіть зірки у ці святкові дні не соромляться демонструвати потяг до тортиків та свої кулінарні здібності у їхньому приготуванні.
Ваш день може прикрасити найніжніший вершково-шоколадний чізкейк, за рецептом кулінарного Telegramm-каналу, який легко приготує навіть новачок у кулінарії.
Чізкейк із трьох інгредієнтів без випічки
Для його приготування знадобляться:
- Вершковий сир — 500 гр.;
- Шоколад молочний або гіркий — 340 гр.;
- Вершки (10%) — 80 мл.
Для початку потрібно взяти 250 г шоколаду і повільно розтопити його на водяній бані. Можна також розтопити шоколад у мікрохвильовій печі, помішуючи кожні 20 секунд.
Потім необхідно взяти нагрітий до кімнатної температури вершковий сир і змішати його з розтопленим шоколадом.
Перекласти масу у підготовлену форму (радіусом 16−18 сантиметрів на підкладці з плівки) та поставити в холодильник на 2 години.
Вершки довести до кипіння, але не кип'ятити! Залити ними 90 грамів шоколаду, що залишилися, на 1−2 хвилини, перемішати до створення однорідної маси. Поступово розподілити по основі і відправити в холодильник ще на 10 хвилин.
Також любителі цього виду десертів можуть легко і просто приготувати оригінальний фруктовий чізкейк та ніжний іспанський чізкейк із карамельною скоринкою.
Фото — скріншот123
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter