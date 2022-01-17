Фантастично смачно: простий рецепт сирної запіканки за годину

Досвідчені кулінари знають багато рецептів запіканок, які можна швидко приготувати на сніданок.

На Telegram-каналі «Рецепти на кожен день» розповіли, як за годину приготувати фантастичну страву з найпростіших продуктів.

Сирна запіканка Продукти

250 г сиру

1 ст. ложка цукру

0.5 чайної ложки солі

2 яйця збити

2 ст. ложки манної крупи

0.5 склянки молока Приготування

Манку з молоком змішати й дати постояти 10 хвилин, щоб крупа набрякла. Збити яйця з цукром, додати сир, сіль та набряклу манку. Все перемішати й вилити у форму, змащену маргарином та посипану сухарями чи манною крупою. Запікати у розігрітій духовці при 200 градусах 40 хвилин.

Нагадаємо, кулінарна блогерка Людмила Борщ запропонувала рецепт чудового печива до чаю, яке багатьом нагадає смак дитинства.

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