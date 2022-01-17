Фантастично смачно: простий рецепт сирної запіканки за годину
Досвідчені кулінари знають багато рецептів запіканок, які можна швидко приготувати на сніданок.
На Telegram-каналі «Рецепти на кожен день» розповіли, як за годину приготувати фантастичну страву з найпростіших продуктів.
Сирна запіканка
Продукти
250 г сиру
1 ст. ложка цукру
0.5 чайної ложки солі
2 яйця збити
2 ст. ложки манної крупи
0.5 склянки молока
Приготування
Манку з молоком змішати й дати постояти 10 хвилин, щоб крупа набрякла.
Збити яйця з цукром, додати сир, сіль та набряклу манку.
Все перемішати й вилити у форму, змащену маргарином та посипану сухарями чи манною крупою.
Запікати у розігрітій духовці при 200 градусах 40 хвилин.
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