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Фантастично смачно: простий рецепт сирної запіканки за годину

7:41 17 січня 2022
запіканка

Досвідчені кулінари знають багато рецептів запіканок, які можна швидко приготувати на сніданок.

На Telegram-каналі «Рецепти на кожен день» розповіли, як за годину приготувати фантастичну страву з найпростіших продуктів.

Сирна запіканка

Продукти
250 г сиру
1 ст. ложка цукру
0.5 чайної ложки солі
2 яйця збити
2 ст. ложки манної крупи
0.5 склянки молока

Приготування
Манку з молоком змішати й дати постояти 10 хвилин, щоб крупа набрякла.

Збити яйця з цукром, додати сир, сіль та набряклу манку.

Все перемішати й вилити у форму, змащену маргарином та посипану сухарями чи манною крупою.

Запікати у розігрітій духовці при 200 градусах 40 хвилин.

Нагадаємо, кулінарна блогерка Людмила Борщ запропонувала рецепт чудового печива до чаю, яке багатьом нагадає смак дитинства.

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