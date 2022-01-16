Справжній смак дитинства: рецепт «швидкого печива до чаю» від Людмили Борщ

Фуд-блогерка Людмила Борщ, яка недавно поділилася рецептом міні-тістечок, розповіла, як приготувати чудове печиво до чаю, яке багатьом нагадає смак дитинства.

«Швидко та просто. Його люблять усі. Ніжне, ароматне, яке сподобається всім без винятку. Справжній смак дитинства», — пише блогерка.

Печиво Продукти

Крохмаль 100 г.

Борошно 200 р.

Розпушувач 1 ч. л.

Яйце 1 шт.

Цукор 125 р.

Масло вершкове 100 г

Майонез 1 ст.

Олія соняшникова 1 ст. л

Сіль

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт ароматного печива «Грибочки», яке теж сподобалося любителям випічки.

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