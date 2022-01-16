Справжній смак дитинства: рецепт «швидкого печива до чаю» від Людмили Борщ
Фуд-блогерка Людмила Борщ, яка недавно поділилася рецептом міні-тістечок, розповіла, як приготувати чудове печиво до чаю, яке багатьом нагадає смак дитинства.
«Швидко та просто. Його люблять усі. Ніжне, ароматне, яке сподобається всім без винятку. Справжній смак дитинства», — пише блогерка.
Печиво
Продукти
Крохмаль 100 г.
Борошно 200 р.
Розпушувач 1 ч. л.
Яйце 1 шт.
Цукор 125 р.
Масло вершкове 100 г
Майонез 1 ст.
Олія соняшникова 1 ст. л
Сіль
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