Хоч у салат, хоч на бутерброди: рецепт соусу, який замінить будь-який майонез

Існує безліч рецептів салатів, які заправляють майонезом. Як альтернативу майонезу багато кулінарів готують легкі та менш калорійні соуси.

Telegram-канал «Домашня консервація» пропонує рецепт соусу, який може замінити майонез. Він також підходить для бутербродів.

Соус Продукти

3 ст ложки оливкової олії

1 ст ложка лимонного соку або яблучного оцту

1 год ложка гірчиці

7 ст ложок сметани

сіль та перець — до смаку Приготування Змішати до однорідної маси олію, лимонний сік, гірчицю, сіль, перець. Додати сметану та перемішати. Підходить до всіх салатів, де потрібний майонез. Можна мазати бутерброди.

Нагадаємо, кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова запропонувала рецепт домашнього майонезу з авокадо.

20

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter