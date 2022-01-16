Хоч у салат, хоч на бутерброди: рецепт соусу, який замінить будь-який майонез
Існує безліч рецептів салатів, які заправляють майонезом. Як альтернативу майонезу багато кулінарів готують легкі та менш калорійні соуси.
Telegram-канал «Домашня консервація» пропонує рецепт соусу, який може замінити майонез. Він також підходить для бутербродів.
Соус
Продукти
3 ст ложки оливкової олії
1 ст ложка лимонного соку або яблучного оцту
1 год ложка гірчиці
7 ст ложок сметани
сіль та перець — до смаку
Приготування
Змішати до однорідної маси олію, лимонний сік, гірчицю, сіль, перець.
Додати сметану та перемішати.
Підходить до всіх салатів, де потрібний майонез. Можна мазати бутерброди.
Нагадаємо, кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова запропонувала рецепт домашнього майонезу з авокадо.20
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