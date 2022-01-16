Простий та смачний пиріг з капустою на бездріжджовому тісті для прихильників несолодкої випічки

Після свят хочеться трохи урізноманітнити свій раціон простими, легкими і водночас ситними стравами, щоб трохи розвантажитися після рясних застіль. Дієтичне після-святкове меню чудово прикрасить бездріжджовий пиріг з капустою, рецепт якого публікує кулінарний Telegramm-канал.

Пиріг з капустою на бездріжджовому тісті

Для тіста:

Кефір — 150 гр.;

Яйце — 1 штука;

Рослинна олія — 50 гр.;

Борошно — 300 гр.;

Сіль — 0,5 ч.л.;

Розпушувач — 0,5 ч.л.;

Для начинки:

Капуста — 650 гр.;

Цибулина — 1 штука;

Невелика морквина — 1 штука;

Сіль, перець — за смаком;

Для змащування: один жовток змішати з однією столовою ложкою молока.

Приготування :

Поєднати всі інгредієнти і замісити тісто. По консистенції воно має вийти ніжним та м'яким. Якщо буде липнути до рук — просто додати ще трохи борошна. Потім залишити тісто відпочити на 30 хвилин за кімнатної температури.

Для начинки капусту нашаткувати, добре розім'яти руками. Додати порізану кубиками цибулю і натерту морквину. Підсмажити до напівготовності на невеликій кількості будь-якої олії. В кінці посолити і поперчити до смаку.

Тісто, що відпочило, розділити на дві частини. Розкатати обидві частини, викласти начинку на одну з них та накрити іношою. Змастити сумішшю з жовтка та молока. Випікати 30−35 хвилин в духовці, розігрітій до 180 градусів.