Простий та смачний пиріг з капустою на бездріжджовому тісті для прихильників несолодкої випічки
Після свят хочеться трохи урізноманітнити свій раціон простими, легкими і водночас ситними стравами, щоб трохи розвантажитися після рясних застіль. Дієтичне після-святкове меню чудово прикрасить бездріжджовий пиріг з капустою, рецепт якого публікує кулінарний Telegramm-канал.
Пиріг з капустою на бездріжджовому тісті
Для тіста:
- Кефір — 150 гр.;
- Яйце — 1 штука;
- Рослинна олія — 50 гр.;
- Борошно — 300 гр.;
- Сіль — 0,5 ч.л.;
- Розпушувач — 0,5 ч.л.;
Для начинки:
- Капуста — 650 гр.;
- Цибулина — 1 штука;
- Невелика морквина — 1 штука;
- Сіль, перець — за смаком;
Для змащування: один жовток змішати з однією столовою ложкою молока.
Приготування :
Поєднати всі інгредієнти і замісити тісто. По консистенції воно має вийти ніжним та м'яким. Якщо буде липнути до рук — просто додати ще трохи борошна. Потім залишити тісто відпочити на 30 хвилин за кімнатної температури.
Для начинки капусту нашаткувати, добре розім'яти руками. Додати порізану кубиками цибулю і натерту морквину. Підсмажити до напівготовності на невеликій кількості будь-якої олії. В кінці посолити і поперчити до смаку.
Тісто, що відпочило, розділити на дві частини. Розкатати обидві частини, викласти начинку на одну з них та накрити іношою. Змастити сумішшю з жовтка та молока. Випікати 30−35 хвилин в духовці, розігрітій до 180 градусів.
Нагадаємо, що з капусти також можна приготувати оригінальний заливний пиріг або пиріг на кефірному тісті.138
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