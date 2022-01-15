Швидко та шалено смачно: рецепт курячого філе у вершковому соусі зі шпинатом та томатами

Після того, як відомий кулінарний ресурс опублікував рецепт салату «Червона шапочка», Telegram-канал «Кулинарные хитрости» поділився рецептом курячого філе у вершковому соусі зі шпинатом та томатами.

Інгредієнти:

• Куряче філе — 1−2 шт

• Томати — 2 шт

• Шпинат — 80 гр

• Вершки 20% - 100 мл

• Спеції: сіль, перець, паприка, італійські трави

Приготування:

1. Шпинат промийте та просушіть, томати наріжте на невеликі шматочки, куряче філе спочатку розріжте уздовж на дві частини, а потім навпіл.

2. На добре розігрітій сковороді з олією обсмажте курку з двох сторін до золотистої скоринки.

3. Додайте до курки томати, шпинат та потримайте на вогні 5 хвилин.

4. Влийте теплі вершки, додайте спеції, перемішайте і доведіть соус до загусання.

5. Подавайте з будь-яким гарніром і насолоджуйтесь.