Смачно та корисно: простий рецепт шарлотки з яблуками та сиром від дієтологині Світлани Фус

Смачний десерт — яблучну шарлотку — можна готувати як за класичним рецептом, так і з додаванням вівсяних пластівців та сиру, як це рекомендує дієтологиня Світлана Фус .

Рецептом шарлотки дієтологиня поділилася в Instagram.

Інгредієнти: Вівсяні пластівці — 50 ⁣⁣гр;

Сир — 200 ⁣⁣гр;

Яйця — 2 ⁣⁣шт.;

Яблука — 2 ⁣⁣шт.;

Розпушувач; ⁣⁣⠀

Ваніль та кориця — за смаком⁣⁣. Приготування: ⁣⁣⠀

⁣⁣⠀ Подрібніть пластівці до стану борошна — зручніше це зробити у кавомолці. ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Збити яйця міксером до стану пишної світлої маси (близько 5 хвилин). Чим повітряніша маса, тим м'якшою та пишнішою вийде шарлотка.

У вівсяне борошно додати розпушувач, ванілін та корицю. Перемішати.

Додати у яєчну масу сир та борошно. Перемішати продукти до однорідності. Краще — блендером, щоб позбутися грудочок. Якщо немає блендера, протерти сир через сито. ⁣⁣⠀

Яблука промити, зрізати шкірку (якщо магазинні), видалити серединку. Нарізати великими кубиками і додати у тісто. ⁣⁣⠀

Змастити форму рослинною олією і вилити у неї тісто. ⁣⁣⠀

Випікати шарлотку у духовці, розігрітій до 200° С, близько 50 хвилин — до рум'яного кольору. Така шарлотка гарна як у теплому, так і у холодному вигляді.

Раніше фуд-блогерка Наталія Калніна поділилася рецептом приготування фруктового пирога.

Фото Світлани Фус із соціальних мереж

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