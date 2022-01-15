Смачно та корисно: простий рецепт шарлотки з яблуками та сиром від дієтологині Світлани Фус
Смачний десерт — яблучну шарлотку — можна готувати як за класичним рецептом, так і з додаванням вівсяних пластівців та сиру, як це рекомендує дієтологиня Світлана Фус .
Рецептом шарлотки дієтологиня поділилася в Instagram.
Інгредієнти:
- Вівсяні пластівці — 50 гр;
- Сир — 200 гр;
- Яйця — 2 шт.;
- Яблука — 2 шт.;
- Розпушувач; ⠀
- Ваніль та кориця — за смаком.
Приготування: ⠀
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- Подрібніть пластівці до стану борошна — зручніше це зробити у кавомолці. ⠀⠀
- Збити яйця міксером до стану пишної світлої маси (близько 5 хвилин). Чим повітряніша маса, тим м'якшою та пишнішою вийде шарлотка.
- У вівсяне борошно додати розпушувач, ванілін та корицю. Перемішати.
- Додати у яєчну масу сир та борошно. Перемішати продукти до однорідності. Краще — блендером, щоб позбутися грудочок. Якщо немає блендера, протерти сир через сито. ⠀
- Яблука промити, зрізати шкірку (якщо магазинні), видалити серединку. Нарізати великими кубиками і додати у тісто. ⠀
- Змастити форму рослинною олією і вилити у неї тісто. ⠀
- Випікати шарлотку у духовці, розігрітій до 200° С, близько 50 хвилин — до рум'яного кольору. Така шарлотка гарна як у теплому, так і у холодному вигляді.
Раніше фуд-блогерка Наталія Калніна поділилася рецептом приготування фруктового пирога.
Фото Світлани Фус із соціальних мереж178
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