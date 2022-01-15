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Смачно та корисно: простий рецепт шарлотки з яблуками та сиром від дієтологині Світлани Фус

9:36 15 січня 2022
Шарлотка

Смачний десерт — яблучну шарлотку — можна готувати як за класичним рецептом, так і з додаванням вівсяних пластівців та сиру, як це рекомендує дієтологиня Світлана Фус .

Рецептом шарлотки дієтологиня поділилася в Instagram.

Інгредієнти:

  • Вівсяні пластівці — 50 ⁣⁣гр;
  • Сир — 200 ⁣⁣гр;
  • Яйця — 2 ⁣⁣шт.;
  • Яблука — 2 ⁣⁣шт.;
  • Розпушувач; ⁣⁣⠀
  • Ваніль та кориця — за смаком⁣⁣.

Приготування: ⁣⁣⠀
⁣⁣⠀

  • Подрібніть пластівці до стану борошна — зручніше це зробити у кавомолці. ⁣⁣⠀⁣⁣⠀
  • Збити яйця міксером до стану пишної світлої маси (близько 5 хвилин). Чим повітряніша маса, тим м'якшою та пишнішою вийде шарлотка.
  • У вівсяне борошно додати розпушувач, ванілін та корицю. Перемішати.
  • Додати у яєчну масу сир та борошно. Перемішати продукти до однорідності. Краще — блендером, щоб позбутися грудочок. Якщо немає блендера, протерти сир через сито. ⁣⁣⠀
  • Яблука промити, зрізати шкірку (якщо магазинні), видалити серединку. Нарізати великими кубиками і додати у тісто. ⁣⁣⠀
  • Змастити форму рослинною олією і вилити у неї тісто. ⁣⁣⠀
  • Випікати шарлотку у духовці, розігрітій до 200° С, близько 50 хвилин — до рум'яного кольору. Така шарлотка гарна як у теплому, так і у холодному вигляді.

Раніше фуд-блогерка Наталія Калніна поділилася рецептом приготування фруктового пирога.

Фото Світлани Фус із соціальних мереж

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