Смачний насипний пиріг із мандаринами за півтори години: покроковий рецепт
Якщо після новорічно-різдвяних свят вдома залишився запас мандаринів, їх можна використати як начинку для пирога. На відміну від вигадливих рецептів рулетів, мандариновий пиріг готується просто. Необхідно буде приготувати пісочне тісто і розтерти його в крихту, а потім розподілити між коржами начинку. Процес приготування описаний Telegram-каналом Прості рецепти.
Пиріг з мандаринами
- Вершкове масло — 70 г;
- Яйце — 1 шт.;
- Цукор — 100 г;
- Борошно — 250 г;
- Розпушувач — 1 ч. л.;
- Сіль — щіпка.
Для начинки:
- Мандарини — 700 г;
- Цукор — 100 г;
- Борошно — 40 г.
- Мандарини почистити, нарізати на шматочки, додати цукор та борошно.
- Приготувати тісто. У просіяне борошно додати розпушувач, цукор та сіль.
- У суміш із сухих компонентів ввести масло. Розтерти тісто у крихту.
- Додати до тіста яйце. Розтерти у крихту.
- Розділити тісто надвоє.
- У форму викласти одну частину тіста, начинку, потім другу частину тіста.
- Випікати 45 хвилин при 180 градусах.
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