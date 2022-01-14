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Смачний насипний пиріг із мандаринами за півтори години: покроковий рецепт

17:13 14 січня 2022
мандарини

Якщо після новорічно-різдвяних свят вдома залишився запас мандаринів, їх можна використати як начинку для пирога. На відміну від вигадливих рецептів рулетів, мандариновий пиріг готується просто. Необхідно буде приготувати пісочне тісто і розтерти його в крихту, а потім розподілити між коржами начинку. Процес приготування описаний Telegram-каналом Прості рецепти.

Пиріг з мандаринами

  • Вершкове масло — 70 г;
  • Яйце — 1 шт.;
  • Цукор — 100 г;
  • Борошно — 250 г;
  • Розпушувач — 1 ч. л.;
  • Сіль — щіпка.

Для начинки:

  • Мандарини — 700 г;
  • Цукор — 100 г;
  • Борошно — 40 г.
  1. Мандарини почистити, нарізати на шматочки, додати цукор та борошно.
  2. Приготувати тісто. У просіяне борошно додати розпушувач, цукор та сіль.
  3. У суміш із сухих компонентів ввести масло. Розтерти тісто у крихту.
  4. Додати до тіста яйце. Розтерти у крихту.
  5. Розділити тісто надвоє.
  6. У форму викласти одну частину тіста, начинку, потім другу частину тіста.
  7. Випікати 45 хвилин при 180 градусах.

Нагадаємо, з мандаринами також можна приготувати кекс за рецептом Джеймі Олівера.

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