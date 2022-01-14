Смачний насипний пиріг із мандаринами за півтори години: покроковий рецепт

Якщо після новорічно-різдвяних свят вдома залишився запас мандаринів, їх можна використати як начинку для пирога. На відміну від вигадливих рецептів рулетів, мандариновий пиріг готується просто. Необхідно буде приготувати пісочне тісто і розтерти його в крихту, а потім розподілити між коржами начинку. Процес приготування описаний Telegram-каналом Прості рецепти.

Пиріг з мандаринами Вершкове масло — 70 г;

Яйце — 1 шт.;

Цукор — 100 г;

Борошно — 250 г;

Розпушувач — 1 ч. л.;

Сіль — щіпка. Для начинки: Мандарини — 700 г;

Цукор — 100 г;

Борошно — 40 г.

Мандарини почистити, нарізати на шматочки, додати цукор та борошно. Приготувати тісто. У просіяне борошно додати розпушувач, цукор та сіль. У суміш із сухих компонентів ввести масло. Розтерти тісто у крихту. Додати до тіста яйце. Розтерти у крихту. Розділити тісто надвоє. У форму викласти одну частину тіста, начинку, потім другу частину тіста. Випікати 45 хвилин при 180 градусах.

Нагадаємо, з мандаринами також можна приготувати кекс за рецептом Джеймі Олівера.

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