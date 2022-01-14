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Міні-тістечко на святковий стіл від Людмили Борщ: просто, смачно та буквально тане у роті

7:49 14 січня 2022
тістечко

Популярна фуд-блогерка Людмила Борщ запропонувала читачам чудові ласощі до чаю для всієї родини. Особливо доречно вони будуть першого дня після святкування Старого Нового року.

«Цей рецепт, напевно, найлегший й швидкий. З такими тістечками впорається навіть господиня-початківець. Вони такі ніжні, смачні та неймовірно швидкі у приготуванні», — вважає кулінарка.

Міні-тістечко

Борошно 170 р.
Яйця 3 шт.
Цукор 170 р.
Молоко 200мл.
Вершкове масло 100 г.
Розпушувач 2 ч. л.
Лимон 1шт.
Кокосова стружка 60 г
Сіль



Нагадаємо, перед Старим Новим роком кулінарні блогери запропонували кілька рецептів тортів на основі меду, коржі для яких можна приготувати заздалегідь.

Особливо сподобався читачам рецепт медовика з незвичною назвою «Вупі Пай».

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