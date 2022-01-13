Ідеальне філе: легкий рецепт соковитої індички

Відомий телеведучий та кулінарний експерт Григорій Герман поділився своїм улюбленим рецептом приготування соковитого індичого філе. За словами ведучого «Ранку з Україною» (канал «Україна»), у його сім'ї це улюблена страва у новорічні свята.

Філе індички під маринадом

Інгредієнти для маринаду на 500 г м'яса

Вода — 300 мл

Сіль — 20 г

Шавлія — 0,5 чайної ложки

Розмарин — 0,5 чайної ложки

Лавровий лист — 1 шт.

Часник — 3 зубчики

Приготування

У каструлю помістити всі інгредієнти та прокип'ятити протягом трьох хвилин. Розбавити суміш холодною водою (близько 36 градусів). Залити готовим маринадом м'ясо та поставити в холодильник на 12 годин.

Через 12 годин дістати ароматне м'ясо та ретельно промокнути паперовими рушниками. Натерти філе гострою гірчицею та залишити «грітися» до кімнатної температури.

Розігріти сковороду з олією та обсмажити м'ясо по дві хвилини з кожного боку. Тим часом розігріти духовку до 160 градусів, поставити лист, а зверху — решітку, на якій готуватиметься м'ясо. Розрахунок часу запікання простий — 20 хвилин на 500 г філе. За 10 хвилин до готовності змастити філе сумішшю олії, паприки та меду. Смачного!