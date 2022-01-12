Чудові пиріжки на кефірі: простий рецепт

Любителям «швидких» страв може сподобатися рецепт пиріжків, тісто для яких готується на кефірі. Це швидше, ніж приготування дріжджового тіста.

Про те, як приготувати такі пиріжки, розповіли автори «Рецептів на кожен день» .

Інгредієнти: Кефір — 500 мл.;

Борошно — 600−700 гр.;

Сіль — дрібка;

Сода — 0,5 ч.л.;

Цукор — 1 ч.л.;

Яйце — 1 шт.;

Рослинна олія — 3 ст. л. ⠀

Приготування: Просіяти усі сухі інгредієнти. Додати яйце, олію, кефір і замісити тісто.

Залишити тісто на 15 хвилин|. Воно має вийде еластичним та не липнути до рук.

На пательні розігріти олію і смажити пиріжки на повільному вогні до золотистої скориночки.

Начинка — за смаком.

Втім, «швидкі» пиріжки можна приготувати й на дріжджовому тісті. Автори стверджують, що вони не черствіють кілька днів.

Також пиріжки можна готувати і із заварного тіста, для якого використовують борошно, окріп та рослинну олію.

Фото «Рецепти на кожен день»

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