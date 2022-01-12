27.53 / 27.77 31.09 / 31.51
Київ: -14
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Чудові пиріжки на кефірі: простий рецепт

10:55 12 січня 2022
Пиріжки

Любителям «швидких» страв може сподобатися рецепт пиріжків, тісто для яких готується на кефірі. Це швидше, ніж приготування дріжджового тіста.

Про те, як приготувати такі пиріжки, розповіли автори «Рецептів на кожен день» .

Інгредієнти:

  • Кефір — 500 мл.;
  • Борошно — 600−700 гр.;
  • Сіль — дрібка;
  • Сода — 0,5 ч.л.;
  • Цукор — 1 ч.л.;
  • Яйце — 1 шт.;
  • Рослинна олія — 3 ст. л.


Приготування:

  • Просіяти усі сухі інгредієнти. Додати яйце, олію, кефір і замісити тісто.
  • Залишити тісто на 15 хвилин|. Воно має вийде еластичним та не липнути до рук.
  • На пательні розігріти олію і смажити пиріжки на повільному вогні до золотистої скориночки.
  • Начинка — за смаком.

Втім, «швидкі» пиріжки можна приготувати й на дріжджовому тісті. Автори стверджують, що вони не черствіють кілька днів.

Також пиріжки можна готувати і із заварного тіста, для якого використовують борошно, окріп та рослинну олію.

Фото «Рецепти на кожен день»

113

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пиріг

Бісквіт, який виходить завжди: покроковий рецепт ідеального десерту

Салат Маргарита

Ніжний та «жіночний»: рецепт салату «Маргарита», який нікого не залишить байдужим

пенсіонер

Старість на підході, а стажу немає: у Кабміні пояснили, якою буде пенсія у тисяч українців

Меган Маркл та принц Гаррі

Принц Гаррі боїться йти на церемонію вручення «Оскара» через Крістен Стюарт, але Меган Маркл наполягає

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.