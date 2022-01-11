Ніжні та хрумкі: рецепт смачних вафельних трубочок на сковороді
Улюблений десерт дітей та дорослих — вафельні трубочки — можна приготувати навіть без спеціальної вафельниці. Головне, щоб у домі знайшлася сковорода потрібного розміру. Рецепт наводить telegra.ph.
Вафельні трубочки
- Борошно — 100 г;
- Масло вершкове — 50 г;
- Молоко — 50 г;
- Яйця — 2 шт.;
- Цукор — 75 г;
- Сіль — щіпка;
- Ванільний цукор.
Яйця та цукор збити, додати молоко та розтоплене вершкове масло. Додати сіль та ванільний цукор. Поступово ввести в суміш борошно. Тісто має не розтікатися, а розмазуватися по сковороді.
Викласти ложку тіста на сковороду та швидко розподілити суміш по всій поверхні. Смажити, поки добре не підрум'яниться (2−3 хвилини на одній стороні та 1 хвилину на іншій). Знявши вафлю зі сковороди, одразу скрутити її у трубочку.
Трубочки можна заповнити начинкою, наприклад, заварним кремом або меренгою. Можна залишити трубочки порожніми, але посипати цукровою пудрою і прикрасити ягодами.
Фото pixabay.com86
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