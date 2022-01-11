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Ніжні та хрумкі: рецепт смачних вафельних трубочок на сковороді

6:35 12 січня 2022
трубочки

Улюблений десерт дітей та дорослих — вафельні трубочки — можна приготувати навіть без спеціальної вафельниці. Головне, щоб у домі знайшлася сковорода потрібного розміру. Рецепт наводить telegra.ph.

Вафельні трубочки

  • Борошно — 100 г;
  • Масло вершкове — 50 г;
  • Молоко — 50 г;
  • Яйця — 2 шт.;
  • Цукор — 75 г;
  • Сіль — щіпка;
  • Ванільний цукор.

Яйця та цукор збити, додати молоко та розтоплене вершкове масло. Додати сіль та ванільний цукор. Поступово ввести в суміш борошно. Тісто має не розтікатися, а розмазуватися по сковороді.
Викласти ложку тіста на сковороду та швидко розподілити суміш по всій поверхні. Смажити, поки добре не підрум'яниться (2−3 хвилини на одній стороні та 1 хвилину на іншій). Знявши вафлю зі сковороди, одразу скрутити її у трубочку.

Трубочки можна заповнити начинкою, наприклад, заварним кремом або меренгою. Можна залишити трубочки порожніми, але посипати цукровою пудрою і прикрасити ягодами.

Фото pixabay.com

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