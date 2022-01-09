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Навіть духовка не потрібна: торт «Пломбір» за бабусиним рецептом

15:55 9 січня 2022
торт

Смачний торт «Пломбір» із вершковим кремом можна приготувати навіть без духовки, за бабусиним рецептом. Якщо у класичному варіанті торта основою є тонкі коржі, то у спрощеній версії використовують пісочну базу — пісочне тісто перетворюють на крихту на сковороді. Рецепт наводить кулінарний Telegram-канал.

Торт «Пломбір» без духовки

Для тіста:

  • Цукор — 70 г;
  • Борошно -250 г;
  • Масло вершкове — 150 г.

Для крему:

  • Сметана — 500 г;
  • Яйця — 2 шт.;
  • Крохмаль — 2 ст.л.;
  • Масло — 50 г;
  • Ванільний цукор — 1 упаковка;
  • Цукор — 150 г.

Інгредієнти для тіста змішати. Масло попередньо натерти на тертці. Розтерти у крихту.
Крихту підсмажити на сухій гарячій сковороді до золотистого кольору.
Приготувати крем. Інгредієнти, крім масла, змішати, нагріти, поставити на вогонь і постійно перемішуючи, довести до загустіння. Додати масло. Остудити.
На тарілку викласти тонким шаром крихту, потім крем, далі знову крихту і знову крем. Повторити, останнім шаром має бути крем. Прикрасити верх (наприклад, тертим шоколадом). Залишити у холодильнику.

Нагадаємо, аналогічно без випікання можна приготувати торт типу «Червоного оксамиту» на основі млинців та «Сметанник» з основою з масляно-бісквітної крихти.

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