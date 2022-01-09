Навіть духовка не потрібна: торт «Пломбір» за бабусиним рецептом
Смачний торт «Пломбір» із вершковим кремом можна приготувати навіть без духовки, за бабусиним рецептом. Якщо у класичному варіанті торта основою є тонкі коржі, то у спрощеній версії використовують пісочну базу — пісочне тісто перетворюють на крихту на сковороді. Рецепт наводить кулінарний Telegram-канал.
Торт «Пломбір» без духовки
Для тіста:
- Цукор — 70 г;
- Борошно -250 г;
- Масло вершкове — 150 г.
Для крему:
- Сметана — 500 г;
- Яйця — 2 шт.;
- Крохмаль — 2 ст.л.;
- Масло — 50 г;
- Ванільний цукор — 1 упаковка;
- Цукор — 150 г.
Інгредієнти для тіста змішати. Масло попередньо натерти на тертці. Розтерти у крихту.
Крихту підсмажити на сухій гарячій сковороді до золотистого кольору.
Приготувати крем. Інгредієнти, крім масла, змішати, нагріти, поставити на вогонь і постійно перемішуючи, довести до загустіння. Додати масло. Остудити.
На тарілку викласти тонким шаром крихту, потім крем, далі знову крихту і знову крем. Повторити, останнім шаром має бути крем. Прикрасити верх (наприклад, тертим шоколадом). Залишити у холодильнику.
Нагадаємо, аналогічно без випікання можна приготувати торт типу «Червоного оксамиту» на основі млинців та «Сметанник» з основою з масляно-бісквітної крихти.123
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