Навіть духовка не потрібна: торт «Пломбір» за бабусиним рецептом

Смачний торт «Пломбір» із вершковим кремом можна приготувати навіть без духовки, за бабусиним рецептом. Якщо у класичному варіанті торта основою є тонкі коржі, то у спрощеній версії використовують пісочну базу — пісочне тісто перетворюють на крихту на сковороді. Рецепт наводить кулінарний Telegram-канал.

Торт «Пломбір» без духовки Для тіста: Цукор — 70 г;

Борошно -250 г;

Масло вершкове — 150 г. Для крему: Сметана — 500 г;

Яйця — 2 шт.;

Крохмаль — 2 ст.л.;

Масло — 50 г;

Ванільний цукор — 1 упаковка;

Цукор — 150 г. Інгредієнти для тіста змішати. Масло попередньо натерти на тертці. Розтерти у крихту.

Крихту підсмажити на сухій гарячій сковороді до золотистого кольору.

Приготувати крем. Інгредієнти, крім масла, змішати, нагріти, поставити на вогонь і постійно перемішуючи, довести до загустіння. Додати масло. Остудити.

На тарілку викласти тонким шаром крихту, потім крем, далі знову крихту і знову крем. Повторити, останнім шаром має бути крем. Прикрасити верх (наприклад, тертим шоколадом). Залишити у холодильнику.

Нагадаємо, аналогічно без випікання можна приготувати торт типу «Червоного оксамиту» на основі млинців та «Сметанник» з основою з масляно-бісквітної крихти.

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