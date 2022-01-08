Заливний пиріг з капустою, сиром чи рибою: простий рецепт

Смачні м'ясні або овочеві пироги можна приготувати легко, якщо в домі знайдуться яйця та сметана для тіста. Пиріг випікається не більше 20 хвилин, начинку можна варіювати в залежності від вподобань сім'ї. Рецепт наводить кулінарний Telegram-канал.

Заливний пиріг з начинкою Для тіста: Борошно — 2 склянки;

Сметана — 2 склянки;

Яйця — 4 штуки;

Майонез — 4 ст. л.;

Розпушувач — 4 ч. л.;

Сіль, спеції. Для начинки: 1-й варіант — рибні консерви в олії, рис, яйця, майонез, зелень, сіль, спеції.

2-й варіант — обсмажені на олії капуста, гриби, цибуля.

Третій варіант — риба, рис, натертий сир. З інгредієнтів замішати тісто, розділити його на дві частини. У змащену маслом форму помістити одну половину тіста, на неї викласти начинку, накрити другою половиною тіста. Випікати при 180 градусах до 20 хвилин.

Нагадаємо, на обід чи вечерю легко приготувати лінивий пиріг із фаршем, а для святкового столу підійде закусочний пиріг від Людмили Борщ.

Фото pixabay.com

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