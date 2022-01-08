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Легкий фруктовий пиріг буквально за півгодини: рецепт ідеальних ласощів вихідного дня

16:59 8 січня 2022
Рецепт фруктового пирога

Після того, як фудблогерка Наталія Калніна розповіла, як приготувати капустяники у сирному соусі, Telegram-канал «Рецепты на каждый день» поділився рецептом приготування фруктового пирога.

Інгредієнти:

-2 яйця
-1 склянка (250 мл) цукру
-1 ч. ложка соди
-0.5 склянки рослинної олії (можна покласти менше)
-2 склянки борошна
-1 склянка молока
-ванілін
-фрукти

Приготування:

Збиваємо яйця з цукром, додаємо олію. молоко, ванілін та борошно, перемішане з содою.

Виливаємо це тісто у форму, змащену олією та посипану мукою. Зверху викладаємо фрукти. Можна використовувати як свіжі, і заморожені.

Ставимо в розігріту до 180 градусів духовку і печемо 30 хвилин до золотистого кольору. Пиріг виходить м'якшим і соковитішим, ніж шарлотка.

Як писали «ФАКТИ», раніше фудблогерка Людмила Борщ порадувала рецептами пирогів — закусочного та гарячого молочного до чаю.

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