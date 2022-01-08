Справжній «об'єдос» на свята: Наталя Калніна поділилася оригінальним рецептом капустяників у сирному соусі

Авторка знаменитого салату «Під кайфом» Наталя Калніна розповіла, як приготувати улюблену страву її доньки — капустяники у сирному соусі, яку вдома називають «об'єдосом».

Кулінарка уточнила, що це один з варіантів лінивих голубців. Підходить до будь-якого гарніру. А фарш для нього можна взяти будь-який, не лише курячий.

Капустяники у сирному соусі Продукти

фарш -500г

капуста -200г

рис -2−3 ст.

цибулина -2шт

часник -2зуб

яйце -1шт

сіль -½ч.л.

чорний перець — до смаку

панірувальні сухарі — для обвалювання плавлений сир вершковий -300г

молоко -150 мл

часник -1−2 зубки

Нагадаємо, ще одна відома блогерка Людмила Борщ порадувала рецептами пирогів — закусочного та гарячого молочного до чаю.

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