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Справжній «об'єдос» на свята: Наталя Калніна поділилася оригінальним рецептом капустяників у сирному соусі

14:45 8 січня 2022
капустяники у сирному соусі

Авторка знаменитого салату «Під кайфом» Наталя Калніна розповіла, як приготувати улюблену страву її доньки — капустяники у сирному соусі, яку вдома називають «об'єдосом».

Кулінарка уточнила, що це один з варіантів лінивих голубців. Підходить до будь-якого гарніру. А фарш для нього можна взяти будь-який, не лише курячий.

Капустяники у сирному соусі

Продукти
фарш -500г
капуста -200г
рис -2−3 ст.
цибулина -2шт
часник -2зуб
яйце -1шт
сіль -½ч.л.
чорний перець — до смаку
панірувальні сухарі — для обвалювання

плавлений сир вершковий -300г
молоко -150 мл
часник -1−2 зубки

Нагадаємо, ще одна відома блогерка Людмила Борщ порадувала рецептами пирогів — закусочного та гарячого молочного до чаю.

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