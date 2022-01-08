Справжній «об'єдос» на свята: Наталя Калніна поділилася оригінальним рецептом капустяників у сирному соусі
Авторка знаменитого салату «Під кайфом» Наталя Калніна розповіла, як приготувати улюблену страву її доньки — капустяники у сирному соусі, яку вдома називають «об'єдосом».
Кулінарка уточнила, що це один з варіантів лінивих голубців. Підходить до будь-якого гарніру. А фарш для нього можна взяти будь-який, не лише курячий.
Капустяники у сирному соусі
Продукти
фарш -500г
капуста -200г
рис -2−3 ст.
цибулина -2шт
часник -2зуб
яйце -1шт
сіль -½ч.л.
чорний перець — до смаку
панірувальні сухарі — для обвалювання
плавлений сир вершковий -300г
молоко -150 мл
часник -1−2 зубки
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