Коли хочеться урізноманітнити сніданки: прості та смачні «кишеньки» з шинкою, сиром та яйцем

Святковий новорічний період з великою кількістю солодощів закінчується, і настав час повертатися до звичного меню. Але творці каналу Кулінарні хитрощі придумали, як влаштувати собі маленьке свято у вигляді ситного сніданку — «кишеньок» із шинкою, сиром та яйцем.

Для їх приготування потрібні:

лаваш

сир

яйця

Етапи приготування

Фольгу змастіть маслом. Викладіть на фольгу лаваш, поклавши посередині шинку/ковбасу.

Додайте тертий сир.

Сформуйте заглиблення, додайте яйце і присипте тертим сиром.

Згорніть кишенькою і покладіть у фольгу.

Випікається ця страва в духовці при 180 градусів приблизно 20−25 хвилин (до приготування яйця).

Вам може також сподобатися оригінальний рецепт яєчні-маффіна з духовки та турецького омлету.

127

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter