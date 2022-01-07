Коли хочеться урізноманітнити сніданки: прості та смачні «кишеньки» з шинкою, сиром та яйцем
Святковий новорічний період з великою кількістю солодощів закінчується, і настав час повертатися до звичного меню. Але творці каналу Кулінарні хитрощі придумали, як влаштувати собі маленьке свято у вигляді ситного сніданку — «кишеньок» із шинкою, сиром та яйцем.
Для їх приготування потрібні:
- лаваш
- сир
- яйця
Етапи приготування
Фольгу змастіть маслом. Викладіть на фольгу лаваш, поклавши посередині шинку/ковбасу.
Додайте тертий сир.
Сформуйте заглиблення, додайте яйце і присипте тертим сиром.
Згорніть кишенькою і покладіть у фольгу.
Випікається ця страва в духовці при 180 градусів приблизно 20−25 хвилин (до приготування яйця).
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