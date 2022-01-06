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Різдвяні кекси від Григорія Германа: простий та швидкий рецепт смачного десерту

21:23 6 січня 2022
Різдвяні кекси від Григорія Германа: простий та швидкий рецепт смачного десерту

Телеведучий і кулінар Григорій Герман, відомий прихильністю до сімейних цінностей, запропонував почастувати близьких різдвяними кексами і розповів у Instagram, як їх готує він.

Для приготування десерту потрібні:

  • яйце — 1 шт
  • борошно — приблизно 300 грамів
  • молоко — 250 мл
  • олія рослинна — 80 мл
  • сіль — щіпка
  • цукор — 80 грамів
  • розпушувач — 2−3 ч. ложки
  • ароматизатор кондитерський.

Етапи приготування

У мисці змішуємо борошно та розпушувач, а в іншому посуді — яйця, цукор, сіль та молоко, які ретельно збиваємо міксером.

Не припиняючи збивати, висипаємо в молочно-яєчну суміш борошно. Тісто повинно мати консистенцію густої сметани. Якщо занадто рідке — досипте борошно.

Додаємо олію і продовжуємо працювати міксером.

Додаємо ароматизатор — підійде кориця, ваніль, розмарин, цедра цитрусових. Перемішуємо міксером.

Виливаємо тісто в силіконову форму і відправляємо в духовку, розігріту до 180 °.

Випікаємо приблизно 15 хвилин.

Нагадаємо, раніше суддя шоу «Майстер-шеф» Ектор Хіменес-Браво рекомендував приготувати на святковий стіл кекси з печінки.

Фото instagram.com/german_greg_tv/

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