Різдвяні кекси від Григорія Германа: простий та швидкий рецепт смачного десерту

Телеведучий і кулінар Григорій Герман, відомий прихильністю до сімейних цінностей, запропонував почастувати близьких різдвяними кексами і розповів у Instagram, як їх готує він.

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Для приготування десерту потрібні:

яйце — 1 шт

борошно — приблизно 300 грамів

молоко — 250 мл

олія рослинна — 80 мл

сіль — щіпка

цукор — 80 грамів

розпушувач — 2−3 ч. ложки

ароматизатор кондитерський.

Етапи приготування

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У мисці змішуємо борошно та розпушувач, а в іншому посуді — яйця, цукор, сіль та молоко, які ретельно збиваємо міксером.

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Не припиняючи збивати, висипаємо в молочно-яєчну суміш борошно. Тісто повинно мати консистенцію густої сметани. Якщо занадто рідке — досипте борошно.

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Додаємо олію і продовжуємо працювати міксером.

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Додаємо ароматизатор — підійде кориця, ваніль, розмарин, цедра цитрусових. Перемішуємо міксером.

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Виливаємо тісто в силіконову форму і відправляємо в духовку, розігріту до 180 °.

Випікаємо приблизно 15 хвилин.

Нагадаємо, раніше суддя шоу «Майстер-шеф» Ектор Хіменес-Браво рекомендував приготувати на святковий стіл кекси з печінки.

Фото instagram.com/german_greg_tv/

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