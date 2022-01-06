Різдвяні кекси від Григорія Германа: простий та швидкий рецепт смачного десерту
Телеведучий і кулінар Григорій Герман, відомий прихильністю до сімейних цінностей, запропонував почастувати близьких різдвяними кексами і розповів у Instagram, як їх готує він.
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Для приготування десерту потрібні:
- яйце — 1 шт
- борошно — приблизно 300 грамів
- молоко — 250 мл
- олія рослинна — 80 мл
- сіль — щіпка
- цукор — 80 грамів
- розпушувач — 2−3 ч. ложки
- ароматизатор кондитерський.
Етапи приготування
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У мисці змішуємо борошно та розпушувач, а в іншому посуді — яйця, цукор, сіль та молоко, які ретельно збиваємо міксером.
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Не припиняючи збивати, висипаємо в молочно-яєчну суміш борошно. Тісто повинно мати консистенцію густої сметани. Якщо занадто рідке — досипте борошно.
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Додаємо олію і продовжуємо працювати міксером.
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Додаємо ароматизатор — підійде кориця, ваніль, розмарин, цедра цитрусових. Перемішуємо міксером.
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Виливаємо тісто в силіконову форму і відправляємо в духовку, розігріту до 180 °.
Випікаємо приблизно 15 хвилин.
Нагадаємо, раніше суддя шоу «Майстер-шеф» Ектор Хіменес-Браво рекомендував приготувати на святковий стіл кекси з печінки.
Фото instagram.com/german_greg_tv/99
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