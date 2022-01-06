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Рецепт для тих, хто «на посту»: смачний грибний рол за п'ять хвилин

15:41 6 січня 2022
Рол із грибами

На Святвечір до святкового столу традиційно готують пісні страви — у цей день завершується Різдвяний піст.

Однією з таких страв може стати рол із грибами, швидкий рецепт якого пропонують автори «Кулінарних хитрощів». На його приготування піде буквально п'ять хвилин.

Інгредієнти:

  • Цибуля — 1 шт.;
  • Печериці — 6 великих (~ 200 г);
  • Лаваш -½ аркуша (~50 г);
  • Хумус — 40 гр;
  • Зелена цибуля.

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Приготування:

  • Нарізати цибулю та печериці, обсмажити до золотистого кольору.
  • Лаваш змастити хумусом, викласти грибну начинку, посипати зеленою цибулею і згорнути в рол.
  • Обсмажити на пательні до хрусткої скоринки.

Ексклюзивний матеріал «Різдво 2022: рецепти традиційних страв до святкового столу» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото — скріншот

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