Рецепт для тих, хто «на посту»: смачний грибний рол за п'ять хвилин

На Святвечір до святкового столу традиційно готують пісні страви — у цей день завершується Різдвяний піст.

Однією з таких страв може стати рол із грибами, швидкий рецепт якого пропонують автори «Кулінарних хитрощів». На його приготування піде буквально п'ять хвилин.

Інгредієнти: Цибуля — 1 шт.;

Печериці — 6 великих (~ 200 г);

Лаваш -½ аркуша (~50 г);

Хумус — 40 гр;

Зелена цибуля.

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Приготування: Нарізати цибулю та печериці, обсмажити до золотистого кольору.

Лаваш змастити хумусом, викласти грибну начинку, посипати зеленою цибулею і згорнути в рол.

Обсмажити на пательні до хрусткої скоринки.

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Фото — скріншот

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