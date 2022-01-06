Рецепт для тих, хто «на посту»: смачний грибний рол за п'ять хвилин
На Святвечір до святкового столу традиційно готують пісні страви — у цей день завершується Різдвяний піст.
Однією з таких страв може стати рол із грибами, швидкий рецепт якого пропонують автори «Кулінарних хитрощів». На його приготування піде буквально п'ять хвилин.
Інгредієнти:
- Цибуля — 1 шт.;
- Печериці — 6 великих (~ 200 г);
- Лаваш -½ аркуша (~50 г);
- Хумус — 40 гр;
- Зелена цибуля.
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Приготування:
- Нарізати цибулю та печериці, обсмажити до золотистого кольору.
- Лаваш змастити хумусом, викласти грибну начинку, посипати зеленою цибулею і згорнути в рол.
- Обсмажити на пательні до хрусткої скоринки.
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