Що приготувати на Святвечір: рецепт пісних голубців
На Святвечір, 6 грудня, готують пістні страви, у тому числі й з капустою. Наприклад, голубці.
В ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» етнографиня, завідувачка науковим відділом виставкової роботи Національного музею народної архітектури та побуту України (Пирогів) Олена Громова, зокрема, запропонувала старовинний рецепт приготування цієї страви — так голубці готували на Івано-Франківщини.
Інгредієнти:
- Капуста (квашена) — 1 шт.,
- Крупа кукурудзяна — 2 скл.,
- Часник — 2 зубчики,
- Цибуля — 1 шт.,
- Морква — 1 шт.,
- Олія.
Приготування:
- Кукурудзяну крупу та листя квашеної капусти треба пропарити.
- Зробити засмажку на олії із цибулі та моркви.
- Змішати крупу із засмажкою, додати солі, приправ й закрутити голубці, складаючи їх у горщик.
- Додати води й засмажки для тушкування.
- Готові голубці зверху посипати дрібно натертим часником.
«Голубці смачні й з тертої бульби. Потрібно натерти 2−3 бульби (сирої), відцідити зайву рідину, додати 3−4 вареної та натертої на тертку бульби, а також засмажки. Загорнути в капустяне листя й тушкувати. Сіль, перець — до смаку», — додає Олега Громова.
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Фото з Pixabay71
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