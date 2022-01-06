Що приготувати на Святвечір: рецепт пісних голубців

На Святвечір, 6 грудня, готують пістні страви, у тому числі й з капустою. Наприклад, голубці.

В ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» етнографиня, завідувачка науковим відділом виставкової роботи Національного музею народної архітектури та побуту України (Пирогів) Олена Громова, зокрема, запропонувала старовинний рецепт приготування цієї страви — так голубці готували на Івано-Франківщини.

Інгредієнти: Капуста (квашена) — 1 шт.,

Крупа кукурудзяна — 2 скл.,

Часник — 2 зубчики,

Цибуля — 1 шт.,

Морква — 1 шт.,

Олія.

Приготування: Кукурудзяну крупу та листя квашеної капусти треба пропарити.

Зробити засмажку на олії із цибулі та моркви.

Змішати крупу із засмажкою, додати солі, приправ й закрутити голубці, складаючи їх у горщик.

Додати води й засмажки для тушкування.

Готові голубці зверху посипати дрібно натертим часником.

«Голубці смачні й з тертої бульби. Потрібно натерти 2−3 бульби (сирої), відцідити зайву рідину, додати 3−4 вареної та натертої на тертку бульби, а також засмажки. Загорнути в капустяне листя й тушкувати. Сіль, перець — до смаку», — додає Олега Громова.

Ексклюзивний матеріал «Святвечір 2022: традиції вечора перед Різдвом, 12 пісних страв, обряди та прикмети» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay

71

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter