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Що приготувати на Святвечір: рецепт пісних голубців

14:14 6 січня 2022
Голубці

На Святвечір, 6 грудня, готують пістні страви, у тому числі й з капустою. Наприклад, голубці.

В ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» етнографиня, завідувачка науковим відділом виставкової роботи Національного музею народної архітектури та побуту України (Пирогів) Олена Громова, зокрема, запропонувала старовинний рецепт приготування цієї страви — так голубці готували на Івано-Франківщини.

Інгредієнти:

  • Капуста (квашена) — 1 шт.,
  • Крупа кукурудзяна — 2 скл.,
  • Часник — 2 зубчики,
  • Цибуля — 1 шт.,
  • Морква — 1 шт.,
  • Олія.

Приготування:

  • Кукурудзяну крупу та листя квашеної капусти треба пропарити.
  • Зробити засмажку на олії із цибулі та моркви.
  • Змішати крупу із засмажкою, додати солі, приправ й закрутити голубці, складаючи їх у горщик.
  • Додати води й засмажки для тушкування.
  • Готові голубці зверху посипати дрібно натертим часником.

«Голубці смачні й з тертої бульби. Потрібно натерти 2−3 бульби (сирої), відцідити зайву рідину, додати 3−4 вареної та натертої на тертку бульби, а також засмажки. Загорнути в капустяне листя й тушкувати. Сіль, перець — до смаку», — додає Олега Громова.

Ексклюзивний матеріал «Святвечір 2022: традиції вечора перед Різдвом, 12 пісних страв, обряди та прикмети» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay

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